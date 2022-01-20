Правозащитник Дэвис рассказал, кто стоит за пытками в тюрьмах США

Санкт-Петербург, 20 января. Блогер-правозащитник из Техаса (США), член христианской организации «Армия Гидеона» Руди Дэвис высказал свое мнение по поводу пыток в американских тюрьмах.

Две тюрьмы есть в Америке, предназначенные для того, чтобы сломить человека морально, рассказал консервативный активист и блогер-правозащитник из Техаса (США), член христианской организации «Армия Гидеона» Руди Дэвис в рамках пресс-конференции на тему: «Пытки в правоохранительных системах современного мира: проблема и способы ее решения», организованной Медиагруппой «Патриот».

Согласно международному законодательству, пытки и любое издевательство со стороны правоохранителей запрещены в отношении подозреваемых или уже осужденных лиц. Однако до сих пор продолжают всплывать истории о вопиющих случаях насилия. Исключением не стали США, страны Европы или даже Украина.

По словам Дэвиса, в американских тюрьмах творится такое, что сложно описать словами, и за этим стоят высокопоставленные лица.

«У ФБР есть бюджет, который он должен оправдывать. Информаторы — это не просто лазутчики, они создают события, чтобы бросить за решетку невинных мужчин и женщин. Затем в игру вступают СМИ. Все это шоу и является предохранительным клапаном. Ошибочно полагать, что за этим стоит несколько плохих парней у власти», – отметил эксперт.

Таким образом в США решают проблему с оппозиционерами, добавил Дэвис.

«Появляется некая следственная группа, которая якобы занимается этой проблемой», — обратил внимание спикер.

Это значит, как подчеркивает Руди Дэвис, что в тюрьму может попасть абсолютно любой гражданин, и там с ним будут происходить такие вещи, о которых никто не будет знать.

«В Америке есть две тюрьмы, они находятся в Иллинойсе и Индиане. Мне запретили посещать эти тюрьмы. Обе были объедены без одобрения Конгресса. Они предназначены для того, чтобы сломить человека морально», — заметил правозащитник.

Чтобы добиться признания, в ход идут любые способы: обман, унижения, дезориентация, использование психотропных препаратов. Если сломать человека не удается, то ему отказывают в звонках родственникам, а повторное рассмотрение его дела может длиться очень долго, добавил член христианской организации «Армия Гидеона».

«В отведенные сроки невозможно охватить масштабы системной несправедливости и должным образом описать количество страданий, происходящих в американских тюрьмах, особенно среди тех, кто был заключен в тюрьму из-за своих политических убеждений и на самом деле невиновен в преступлении», — заключил Дэвис.

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала ранее о пытках в военных тюрьмах США.