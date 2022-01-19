Балтийские нерпята Крошик и Шлиссик обзавелись собственными снежными кроватями

Санкт-Петербург, 19 января. Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» в Санкт-Петербурге поделились в Сети фотографиями зимних кроваток своих подопечных Крошика и Шлиссика.

В социальной сети «Вконтакте» на странице Фонда работники разместили кадры, где видно место отдыха Крошика. Сотрудники заверили, что у Шлиссика не менее удобное спальное место.

«Крошик спит в своей кроватке. Ближе не подобраться, он тут же убегает в воду. Шлиссик тоже всегда спит в своей отдельной кровати», — рассказали в Фонде.

Юные нерпы уже зимуют по-взрослому, на открытом воздухе. Во время бодрствования нерпята много играют, согреваясь таким образом. Комментаторы умилились дружбе между животными. Сотрудники зоопарка пояснили, что ссор нет, так как у каждого своя «люлечка».

Шлиссик и Крошик наладили взаимоотношения и вновь съехались перед новогодними праздниками. После снегопада Шлиссик перелез через оградку к бассейну Крошика, где они стали выяснять отношения. Однако животные смогли самостоятельно уладить конфликт и теперь живут в одном вольере.