Начальник петербургского гидрометцентра Татьяна Загребина умерла в 63 года

Санкт-Петербург, 19 января. Начальник петербургского гидрометцентра Татьяна Загребина ушла из жизни на 64-м году жизни. Смерть кандидата географических наук наступила после непродолжительной болезни.

Татьяна Загребина родилась в Ижевске Удмуртской республики. В 1986 году окончила Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-метеоролог, а также Удмуртский государственный университет по специальности экономист-менеджер.

В Удмуртском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Загребина занимала должность начальника с 1997 по 2006 годы. В Северо-Западном управлении ее назначили заместителем начальника Санкт-Петербургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями в 2006 году, с 2020 года она работала начальником ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

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