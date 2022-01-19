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УЕФА определил стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Петербурге

Спорт
УЕФА определил стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Петербурге
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 19 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил стоимость билетов на финал Лиги чемпионов-2021/22 по трем категориям — от 90 до 1390 евро.

Самый дешевый билет на трибуны стадиона «Газпром Арена» будет стоить 90 евро (порядка 8 тысяч рублей). За билет второй категории придется отдать 490 евро (около 49 тысяч рублей), а первой — 690 евро (порядка 60 тысяч рублей). Место в зоне с напитками и едой стоит 1390 евро (около 120 тысяч рублей), сообщает «Матч ТВ».

Ближайшее крупное спортивное событие для Петербурга — это финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 28 мая. На городской арене сойдутся две лучшие европейские команды.

Ранее сообщалось, что в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой власти стран ЕС ужесточили меры предосторожности. Теперь во Франции требуют от спортсменов предоставить сертификат от вакцинации от коронавируса. В итоге «Реалу» и «Челси» придется оставить на родине невакцинированных игроков.

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