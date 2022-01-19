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Скипетры из Эрмитажа оказались первыми в мире соломинками для питья

Наука
Скипетры из Эрмитажа оказались первыми в мире соломинками для питья
pixabay.com

Санкт-Петербург, 19 января. Специалисты из Российской академии наук установили истинное предназначение хранившихся в Эрмитаже скипетров и шестов для балдахина.

Данные артефакты были обнаружены еще в 1897 году на территории Майкопского кургана. Их возраст, согласно оценкам историков, составляет пять тысяч лет, пишет Daily Mail.

Археологи Института истории материальной культуры РАН провели новое обследование этих источников. Они пришли к выводу, что эти предметы в древности использовались в качестве длинных соломинок для напитков.

«Поворотным моментом стало обнаружение гранул ячменного крахмала внутри одной из соломинок. Это стало доказательством того, что трубки из майкопского кургана использовались для питья», — цитирует ученых Planet Today.

Еще одним доказательством этой теории стало обнаружение в кургане большого сосуда. По мнению историков, именно его древние люди использовали для употребления различных напитков.

Доисторический кулон из мамонтовой кости был обнаружен в пещере Стайня недалеко от польского города Краков. Данная находка в древние времена могла использоваться охотниками для фиксации добычи.

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