Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 17:00
17:00
Политика
Путин заявил о значимой роли Ирана и России в борьбе Сирии с терроризмом
16:55
Происшествия
Директор прикамского предприятия осужден за выплату премий на 1,5 млн рублей
16:54
Политика
Политолог Ищенко призвал США принять условия РФ по безопасности, пока не «пришлось бежать»
16:54
Общество
Начальник петербургского гидрометцентра Татьяна Загребина умерла в 63 года
16:52
Армия
Российские военнослужащие в Приднестровье отпраздновали Крещение Господне
16:50
Общество
Появился третий трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
16:47
Общество
«Аэрофлот» прокомментировал скандал с Анастасией Волочковой
16:46
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков исключил риск возникновения полномасштабной войны в Европе
16:45
Политика
В Москве начались переговоры Путина и президента Ирана Раиси
16:45
Шоу-бизнес
«Она ничего не докажет»: адвокат Жорин разбил доводы Волочковой после дебоша в самолете
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Шлейф криминала: суд Петербурга решил судьбу 61-летнего «должника»-бизнесмена
Происшествия
Шлейф криминала: суд Петербурга решил судьбу 61-летнего «должника»-бизнесмена
pixabay.com  / 

Сегодня, 19 января, в третьем кассационном суде общей юрисдикции города Санкт-Петербурга поставлена точка в сложном, но поучительном уголовном деле в отношении 61-летнего предпринимателя Нураддина Ибадова, обвиняемого по ст.330 ч.1 УК РФ («Самоуправство»). Корреспонденту ФАН стал известен вердикт суда — дело закрыто за истечением срока давности.

В 2018 году Нураддин Ибадов стал гарантом отдачи кредита в 160 тыс. долларов США своему давнему другу — некоему Александру Молчалову, с которым у него были бизнес-интересы. Имелись у Ибадова на этот счет расписка и ее копия. Однако, как говорили в лихие 90-е, долги отдают только трусы. Его в прошлом закадычный друг сказал, что денег отдавать не намерен. Пришлось в итоге поручителю Ибадову продать свою квартиру и иные дорогостоящие вещи, чтобы вернуть деньги кредиторам. Нураддин Ибадов просил неоднократно бывшего друга вернуть ему долг, но в итоге сам стал фигурантом уголовного дела за так называемое самоуправство. Три с половиной года длился спор о квалификации действий Ибадова, теперь он завершен.

И Молчанов, кстати, также стал фигурантом уголовного дела, но уже о покушении на убийство в отношении пенсионера МВД РФ. За ним тянется шлейф криминальных происшествий. Дело в настоящее время рассматривается во Всеволожском городском суде Ленинградской области. Адвокат профсоюза органов внутренних дел защищает интересы вышеупомянутого пенсионера МВД РФ. Но это уже, как говорится, совершенно другая история.

Ранее ФАН сообщал, как студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона. Она хотела похитить более 3 млн рублей. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Шлейф криминала: суд Петербурга решил судьбу 61-летнего «должника»-бизнесмена
суд петербург криминал должники кредиторы
Комментировать