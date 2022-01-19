Шлейф криминала: суд Петербурга решил судьбу 61-летнего «должника»-бизнесмена

Сегодня, 19 января, в третьем кассационном суде общей юрисдикции города Санкт-Петербурга поставлена точка в сложном, но поучительном уголовном деле в отношении 61-летнего предпринимателя Нураддина Ибадова, обвиняемого по ст.330 ч.1 УК РФ («Самоуправство»). Корреспонденту ФАН стал известен вердикт суда — дело закрыто за истечением срока давности.

В 2018 году Нураддин Ибадов стал гарантом отдачи кредита в 160 тыс. долларов США своему давнему другу — некоему Александру Молчалову, с которым у него были бизнес-интересы. Имелись у Ибадова на этот счет расписка и ее копия. Однако, как говорили в лихие 90-е, долги отдают только трусы. Его в прошлом закадычный друг сказал, что денег отдавать не намерен. Пришлось в итоге поручителю Ибадову продать свою квартиру и иные дорогостоящие вещи, чтобы вернуть деньги кредиторам. Нураддин Ибадов просил неоднократно бывшего друга вернуть ему долг, но в итоге сам стал фигурантом уголовного дела за так называемое самоуправство. Три с половиной года длился спор о квалификации действий Ибадова, теперь он завершен.

И Молчанов, кстати, также стал фигурантом уголовного дела, но уже о покушении на убийство в отношении пенсионера МВД РФ. За ним тянется шлейф криминальных происшествий. Дело в настоящее время рассматривается во Всеволожском городском суде Ленинградской области. Адвокат профсоюза органов внутренних дел защищает интересы вышеупомянутого пенсионера МВД РФ. Но это уже, как говорится, совершенно другая история.

Ранее ФАН сообщал, как студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона. Она хотела похитить более 3 млн рублей. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.