Названы популярные места для купания на Крещение в Петербурге в 2022 году

Каждый год РПЦ отмечает один из 12 главных православных праздников ― Крещение Господне. Традиционно закаленные верующие окунаются в проруби и купели в честь торжества. В этом году в Санкт-Петербурге к празднованию сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подготовили 18 мест к проведению крещенских купаний. Подробный список адресов опубликовала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Согласно легенде, погружение в ледяную купель обеспечит окунувшимся телесные и духовные силы на весь текущий год. За безопасностью в Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах следят дежурные спасатели, полицейские, врачи и волонтеры.

Федеральное агентство новостей /

Традиционными и популярными местами для купания у жителей Петербурга считаются Среднее Суздальское озеро, территория Церкви святого благоверного князя Александра Невского в поселке Усть-Ижора, Свято-Троицкий приход в Колпино, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Храм святых мучеников Адриана и Наталии, Храм священномученика Фаддея архиепископа, смотровая площадка в районе набережной Петровского парка в Кронштадте, Храм апостолов Петра и Павла и в Часовне преподобного Серафима Саровского в Сестрорецке, а также купель у Петропавловской крепости на Заячьем острове, у Аптекарской набережной, Ольгин пруд в Петергофе.

В поселке Стрельна искупаться на Крещение можно в Свято-Троицкой Приморской Сергиевой мужской пустыни и Церкви святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке, а также в приходе Церкви святой княгини Ольги. Любой желающий может окунуться в ледяную воду на территории яхт-клуба «Геркулес» в Приморском районе, а также в Колонистском пруду в городе Пушкин.

На Крещение Господне наши предки с утра шли в церковь, где проводили водосвятие после обедни. За праздничным столом дома было принято подавать 12 различных блюд. ФАН собрал в одном материале традиции и приметы к празднику.