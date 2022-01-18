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Матвиенко призвала петербуржцев беречь священную память о защитниках Ленинграда

Общество
Матвиенко призвала петербуржцев беречь священную память о защитниках Ленинграда
flickr.com  /  Совет Федерации

Санкт-Петербург, 18 января. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жителей Санкт-Петербурга беречь священную память о защитниках Ленинграда во время поздравления с 79-летием со дня прорыва блокады.

День прорыва блокады Ленинграда стал переломным в истории. Матвиенко отметила, что сохранение священной памяти о подвиге защитников города-героя является долгом петербуржцев. Также она пожелала горожанам крепкого здоровья и благополучия.

«Прорыв укрепил веру в неизбежность полного освобождения от осадного кольца и неотвратимость окончательной победы над фашистскими захватчиками. Впереди был еще целый год ежедневной борьбы, но ленинградцы выстояли и сохранили любимый город, его красоту и величие для следующих поколений», — подчеркнула председатель Совфеда.

Свыше 850 ветеранов, которые во время Великой Отечественной войны находили в блокадном Ленинграде, получат выплату. Жителям придет по 3 тыс. рублей до 27 января.

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матвиенко поздравление день прорыва блокады ленинграда
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