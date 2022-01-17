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Депутат Камолинкова о мусорном коллапсе в Петербурге: Идея — через суд добиться смены оператора

Общество
Депутат Камолинкова о мусорном коллапсе в Петербурге: Идея — через суд добиться смены оператора
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Мусорная реформа, сулившая позитивные изменения, стартовала неудачно. Петербуржцы в соцсетях ежедневно выкладывают фотографии заполненных отходами контейнерных площадок, до которых никому нет дела. А известный музыкант Сергей Шнуров даже снял новый клип, посвященный мусорному коллапсу в родном городе. Муниципальные депутаты видят выход только в смене регионального оператора, поскольку убеждены — штрафы не решат проблему вывоза мусора в Петербурге. Об этом в беседе с ФАН рассказала депутат МО «Морской» Наталья Камолинкова, которая также ведет популярный блог #БЛОГЕРНАКОЛЕСАХ.

«Мысль возникла такая — не зря старт мусорной реформы затеяли зимой, а не летом. Если учесть, что летом температура воздуха выше, то последствия от невывезенного мусора были бы еще хуже. Жители явно не смогли бы вытерпеть эти три недели. Мы, муниципальные депутаты, сейчас обсуждаем возможность подать в суд на компанию, ответственную за вывоз мусора. В ходе диалога пришли к выводу, что она заплатит штраф, но ситуация не поменяется. Насколько я знаю, город уже оштрафовал ответственную компанию, но сумма оказалась настолько несущественной, что плати и иди дальше. Наша идея была — подать в суд, чтобы добиться смены регионального оператора. Но это игра в долгую, и непонятно, чем она закончится. Здесь некая параллель со снежным коллапсом, даже объединившись, мы, муниципальные депутаты, ничего не можем изменить», — сказала Камолинкова.

По признанию депутата, в такие моменты наступает отчаяние, поскольку бессилие перед монополистом очевидно.

Депутат Камолинкова о мусорном коллапсе в Петербурге: Идея – через суд добиться смены оператора
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Камолинкова также отметила, что провальное начало мусорной реформы в Петербурге усугубило проблему с раздельным сбором отходов. По ее словам, на фоне мусорного коллапса становится совершенно непонятно, когда будет налажена система раздельного сбора и будет ли она создана вообще.

«Еще один неприятный момент — это проблема с раздельным сбором отходов. Насколько я понимаю, этому сейчас вообще не уделяется внимания, хотя петербуржцы только-только начали привыкать к этому: появились баки для раздельного сбора, люди потихоньку начали сортировать мусор. А как эту историю наладит региональный оператор — пока непонятно, раз они не могут справиться с самим вывозом», — добавила она.

Ранее эксперт экологического движения «Раздельный сбор» Анна Гаркуша объяснила, почему мусорная реформа в Петербурге началась с провала. По мнению специалиста, налаживание системы вывоза твердых бытовых отходов — это очень кропотливая работа, к которой надо было готовиться заранее, чтобы реформа проходила поэтапно, как это сделали в Ленобласти.

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петербург мусор мусорная реформа камолинкова
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