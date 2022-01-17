Идет «девятый вал»: что делать петербургским властям, чтобы обуздать коронавирусную статистику

Несмотря на то, что Петербург замыкает десятку регионов, лидирующих в прививочной кампании, темпы распространения COVID-19 в городе растут.

В течение прошлой недели статистика заболеваемости неуклонно росла вверх — 3314 случаев 15 января и 3958 случаев 16-го числа. В Москве же цифры, напротив, стали уменьшаться. В чем причины столь напряженной ситуации и как правильно действовать петербургским властям, ФАН узнал у вирусолога и эпидемиолога, академика РАН Вадима Покровского.

По словам медика, темпы вакцинации в Северной столице не так важны — куда большее значение имеет общий процент населения, получившего прививку.

«Второй отягощающий момент — это то, что сейчас распространяется штамм «Омикрон», который по генной структуре отличается от своих предшественников. А значит, антитела, образующиеся в ответ на введение вакцин, которые были разработаны к предыдущим штаммам, не всегда достигают этого нового вируса. Поэтому уже ясно, что даже вакцинированные люди могут заражаться этим «Омикроном» и могут даже болеть. Так как они могут заражаться, то могут и передавать вирус другим людям. В связи с этим и происходят вспышки», — объяснил Покровский.

Невские Новости / Сергей Борода

По мнению эксперта, властям Петербурга, комздраву в частности, нужно готовиться к обострению ситуации и напоминать населению о старых методах профилактики — о ношении масок, социальном дистанцировании в общественных местах. Вакцина вакциной, говорит эпидемиолог, но защитить от распространения по городу вируса она не может. Это показывает опыт других стран, и Северной столице (да и другим городам тоже) стоит к нему присмотреться.

«Опасность велика, вирус очень заразный — нужно меньшее количество вирусных частиц, чтоб заразить человека. Такие вспышки будут по всему миру, и нам, конечно, будет трудно их избежать. Единственное, что обнадеживает, — что вроде бы течение этого заболевания немного легче и меньше тяжелых форм. Но так как больных много, то даже небольшой процент тяжелых форм даст много людей, нуждающихся в госпитализации. Поэтому надо готовиться к этой ситуации — готовить палаты, отделения. Ситуация достаточно серьезная. Можно сказать, идет «девятый вал», если сравнивать с живописью», — заключил собеседник издания.

Невские Новости / Надежда Капранова

За последние несколько месяцев Петербург не раз становился лидером среди регионов по числу заболевших коронавирусом за сутки. При этом губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что ситуация с COVID-19 находится под контролем, а коллективный иммунитет должен появиться у горожан к середине 2022 года. Ряд политологов и общественных деятелей поставили под сомнение столь громкое заявление, отметив, что обычно подобные высказывания играют против того, кто их озвучил.