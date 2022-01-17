Политолог Бредихин: Власти Петербурга не видят и не хотят решать проблемы города

По словам члена научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антона Бредихина, Санкт-Петербург превратился из культурной столицы в мусорную. Это основная причина, почему сегодня город не может принимать крупные мероприятия.

Петербург в последние годы претендует не только на звание культурного центра России, но и на титул главной спортивной столицы страны. В 2018-м тут проходили матчи чемпионата мира по футболу, а в 2021-м Северная столица стала единственным российским городом, принимающим перенесенный на год из-за коронавируса Евро-2020. В скором времени Петербург вновь обратит на себя внимание многомиллионной международной аудитории.

Мероприятий, которых ждет Петербург, — масса. Однако, как отмечают многие эксперты, город не готов в короткие сроки подключиться к настолько масштабным проектам.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Антон Бредихин считает, что Санкт-Петербург сегодня не готов принимать крупные культурные мероприятия. Основными причинами он называет наплевательское отношение руководства города к уборке снега и мусора.

«Весь город превратился в одну большую инсталляцию. Люди действительно видят проблему с уборкой мусора, снега, авариями в системе ЖКХ. Они понимают, что эти проблемы нужно решать. Но эти проблемы почему-то не видят власти Петербурга и решать их не хотят», — пояснил Антон Бредихин.

По его мнению, Северная столица из культурной превращается в мусорную. Петербург по чистоте становится хуже небольших городов. Все это, уверен эксперт, — печальный звонок.

«Но никакой реакции на эти звонки, к сожалению, не будет. Опять все замкнется на информационном уровне. Но до практики сейчас дело не дойдет. Сомневаюсь, что власти Петербурга что-то сделают, чтобы город стал чище, красивее, более привлекательным как для местных жителей, так и для туристов», — заключил Антон Бредихин.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что в случае провального проведения международных мероприятий в Санкт-Петербурге пострадает имидж России в целом. Проблемы с инфраструктурой в Санкт-Петербурге видны невооруженным глазом. По его словам, ситуация пока не катастрофическая, проблемы еще не стали необратимыми. Исправить все еще можно. В противном случае культурная столица рискует подпортить имидж России на мировой арене.