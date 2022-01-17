Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 22:17
22:15
Общество
Российский Минздрав опубликовал перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19
21:54
Политика
Суд в Киеве опроверг данные о плохом состоянии судьи на заседании по делу Порошенко
21:29
Весь мир
Политолог Аркатов прокомментировал освободительные процессы в Мали: Ассими Гоита — современный Че Гевара
21:27
Спорт
Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею на победу на Олимпиаде-2022
21:25
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: Власти ЦАР своевременно предупредили коллег из Мали о вторжении Чада
21:08
Общество
Крымские музыканты удивили пассажиров московского метро живой музыкой
21:05
Весь мир
Турецкий суд вновь оставил Османа Кавалу под стражей
21:02
Общество
Новый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» столкнулся с критикой зрителей
21:01
Политика
Порошенко обвинил украинский суд в признании Донбасса
21:00
Видео
Соленое озеро в Китае окрасилось в розовый цвет
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Бредихин: Власти Петербурга не видят и не хотят решать проблемы города

Общество
Политолог Бредихин: Власти Петербурга не видят и не хотят решать проблемы города
Невские Новости  /  Надежда Капранова

По словам члена научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антона Бредихина, Санкт-Петербург превратился из культурной столицы в мусорную. Это основная причина, почему сегодня город не может принимать крупные мероприятия.

Петербург в последние годы претендует не только на звание культурного центра России, но и на титул главной спортивной столицы страны. В 2018-м тут проходили матчи чемпионата мира по футболу, а в 2021-м Северная столица стала единственным российским городом, принимающим перенесенный на год из-за коронавируса Евро-2020. В скором времени Петербург вновь обратит на себя внимание многомиллионной международной аудитории.

Мероприятий, которых ждет Петербург, — масса. Однако, как отмечают многие эксперты, город не готов в короткие сроки подключиться к настолько масштабным проектам.

«Одна большая инсталляция»: почему Петербург сегодня не готов к проведению крупных мероприятий
Невские Новости / Анастасия Барашкова

Антон Бредихин считает, что Санкт-Петербург сегодня не готов принимать крупные культурные мероприятия. Основными причинами он называет наплевательское отношение руководства города к уборке снега и мусора.

«Весь город превратился в одну большую инсталляцию. Люди действительно видят проблему с уборкой мусора, снега, авариями в системе ЖКХ. Они понимают, что эти проблемы нужно решать. Но эти проблемы почему-то не видят власти Петербурга и решать их не хотят», — пояснил Антон Бредихин.

По его мнению, Северная столица из культурной превращается в мусорную. Петербург по чистоте становится хуже небольших городов. Все это, уверен эксперт, — печальный звонок.

«Но никакой реакции на эти звонки, к сожалению, не будет. Опять все замкнется на информационном уровне. Но до практики сейчас дело не дойдет. Сомневаюсь, что власти Петербурга что-то сделают, чтобы город стал чище, красивее, более привлекательным как для местных жителей, так и для туристов», — заключил Антон Бредихин.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что в случае провального проведения международных мероприятий в Санкт-Петербурге пострадает имидж России в целом. Проблемы с инфраструктурой в Санкт-Петербурге видны невооруженным глазом. По его словам, ситуация пока не катастрофическая, проблемы еще не стали необратимыми. Исправить все еще можно. В противном случае культурная столица рискует подпортить имидж России на мировой арене.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Политолог Бредихин: Власти Петербурга не видят и не хотят решать проблемы города
петербург спортивные мероприятия мероприятия бредихин мусорный коллапс
Комментировать