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Нет диалога: почему петербургские бизнесмены в пику Смольному отказываются от введения QR-кодов

Общество
Нет диалога: почему петербургские бизнесмены в пику Смольному отказываются от введения QR-кодов
Невские Новости  /  Сергей Борода

Петербургский бизнес продолжает сопротивляться решению Смольного о введении QR-кодов. На сегодняшний день к движению предпринимателей, выступающих против проверки у посетителей индивидуальных иммунных сертификатов, присоединилось уже более 150 заведений.

Таким демаршем владельцы пытаются привлечь внимание властей города к своим проблемам: показать, что запас прочности у бизнеса, который с трудом пережил локдауны и жесткие санитарные ограничения, уже иссякает. Об этом в беседе с ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко.

«Предприниматели хотят, чтобы их аргумент, что наличие QR-кода не является 100% гарантией, что именно здесь и сейчас к вам пришел covid-free-посетитель, был услышан на уровне правительства. В этой ситуации, вероятно, чем выше будет общественный резонанс, тем более «мягкий» сценарий контроля уровня иммунизации клиентов общепита и посетителей ТРЦ будет реализован в дальнейшем. Во всяком случаем, как представляется, именно на это и делается основной расчет протестующими», — отметил Дмитрий Десятниченко.

Кроме того, специалист поясняет, что сама процедура обязательной проверки кодов сказывается не только на имидже заведения, где ранее каждому клиенту всегда были рады, а теперь — при отсутствии QR-кода не имеют права впускать и оказывать услугу своему гостю, но и становится реальным фактором сдерживания привычного потока клиентов и выручки.

Нет диалога: почему петербургские бизнесмены в пику Смольному отказываются от введения QR-кодов
Невские Новости / Сергей Борода

«Для части заведений, прежде всего, расположенных в центральной части города, введение иммунных сертификатов действительно может привести к значительным потерям — до 25–35%, но в среднем это будет, вероятно, в пределах 10–20%, что, безусловно, тоже весьма существенно в нынешних условиях. Будут и те заведения, чей поток клиентов практически не уменьшится или даже периодически может возрастать. У надзорных органов просто не хватит ресурсов в ручном режиме непрерывно контролировать все заведения. Но в фокусе их внимания чаще всего будут, конечно же, самые крупные и приметные объекты», — подчеркнул доцент СЗИУ РАНХиГС.

Одновременно с этим, по оценке экономиста, вероятность того, что именно QR-коды могут стать основным фактором банкротств и разорений для петербургских предпринимателей, минимальна. При этом и бизнесу, и Смольному необходимо выходить на конструктивный диалог и обоюдно искать пути решения конфликта, считает Десятниченко.

«В качестве дополнительных мер поддержки могут выступить компромиссные решения в сфере контроля иммунизации, если так можно выразиться — «социально неинвазивные», которые бизнес и власть должны выработать совместными усилиями», — сказал он.

Напомним, обязательная проверка QR-кодов в общепите и непродовольственной торговле официально была введена 2 января 2021 года. С этого числа посетители должны при себе иметь иммунный сертификат и документ, подтверждающий личность.

Ранее петербургский бизнесмен Александр Коновалов рассказал корреспонденту ФАН, что вынудило его стать противником кампании по проверке QR-кодов у посетителей заведений общепита и магазинов. По словам Коновалова, он не является противником вакцинации, но считает, что она должна быть добровольной. Он утверждает, что своим проектом заступается за 1,5 миллиона непривитых петербуржцев, которых фактически сделали бесправными.

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