Публицист Голубь: Провал мусорной реформы в Петербурге — свидетельство низкого качества управления

В контексте отвратительной уборки снега, ставшей скандалом федерального уровня, проблемы с мусорной реформой в Петербурге — лишнее свидетельство крайне низкого качества управления. Об этом ФАН рассказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

Мусорная реформа в Санкт-Петербурге началась с заваленных отходами дворов. С первых чисел января жители города начали публиковать в социальных сетях фотографии с горами забитых пакетов.

Значительную часть вины за мусорный коллапс, произошедший в Петербурге в январе 2022 года, эксперты возлагают на Смольный — правительство города затянуло проведение аукциона по выбору регоператора и оставило последнему слишком мало времени на непосредственную организацию перевозочного процесса.

Невские Новости / Дарья Зуева

Как отметил Юрий Голубь, в других регионах реформа системы обращения с отходами началась раньше, и на первых порах нововведения практически везде приводили к мусорному коллапсу. Неудивительно, что в мегаполисе бедствие оказалось особенно масштабным. Впрочем, это обстоятельство ни в коем случае не может служить оправданием.

«Даже наоборот: у питерских властей была возможность тщательно изучить чужой опыт и избежать ошибок. На фоне того, что в остальной России реформа продолжается уже три года, заявления чиновников и представителей регионального оператора о помехе в виде припаркованных машин, новогодних объемах мусора и саботаже со стороны прежних перевозчиков звучат нелепо», — пояснил Юрий Голубь.

Все это многократно было пройдено другими, заметил он. В контексте отвратительной уборки снега, ставшей скандалом федерального уровня, проблемы с реформой — лишнее свидетельство крайне низкого качества управления.

Тем временем крысы заполонили заваленные мусором контейнеры в петербургских дворах. Горожане жалуются на смрад со свалок, которые скопились на придомовых территориях по всему городу.