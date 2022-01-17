«Это ненормально»: политолог отреагировал на уборку снега жителями Петербурга

Другие города с куда меньшими средствами бюджета и куда более суровым климатом справляются с уборкой лучше Северной столицы. Об этом ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Жители Коломны (Адмиралтейский район Петербурга) на свои деньги заказали 250 кг песка «для рассеивания по улицам Коломны». Песок раздавали добровольцам 16 января в сквере Венеры в Дровяном переулке.

Из-за гололедицы в Петербурге резко выросло число травмированных пешеходов. Как сообщил директор НИИ Вадим Мануковский, загрузка обоих травматологических отделений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге превышает норму в полтора раза из-за погодных условий.

Как отметил Сергей Простаков, можно только приветствовать столь высокий уровень самоорганизации и порыв к созидательной работе во благо окружающих. Однако их причины лежат совсем не в стихийных бедствиях, а в недоработке органов власти, что уже нельзя признать нормальным. Горожане выполняют работу, которую должны делать соответствующие коммунальные структуры.

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«Уборка улиц, в том числе и зимняя, от снега и наледи — это задача коммунального хозяйства города. Можно найти какие-то действительно объективные причины вроде коронавируса, который действительно нанес серьезный ущерб. Однако объяснить одним коронавирусом или аномальными осадками, уровень которых в реальности не был каким-то экстремальным, состояние улиц Санкт-Петербурга невозможно. Другие города с куда меньшими средствами бюджета и куда более суровым климатом справляются с уборкой лучше Северной столицы», — пояснил Сергей Простаков.

Он заметил, что именно отношение коммунального хозяйства к своим задачам в немалой степени определяет отношение к власти, имидж города в целом. В их нынешнем состоянии коммунальные службы Санкт-Петербурга не справляются со своими обязанностями. Явно назрели перемены в работе коммунальщиков города, которая должна быть профессиональнее и эффективнее.

Администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести городские территории в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах.

Лидером по количеству жалоб на некачественную уборку снега в декабре стал Фрунзенский район, жители которого всего за несколько дней оставили на портале «Наш Санкт-Петербург» почти 2000 жалоб. При этом, как сообщает РБК, из-за многочисленных жалоб районная прокуратура даже начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка дороги на Московском шоссе.

Ранее Беглов заявлял, что коммунальщики якобы хорошо справляются со своими обязанностями.