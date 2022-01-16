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Крысы заполонили заваленные мусором контейнеры в петербургских дворах

Общество
Крысы заполонили заваленные мусором контейнеры в петербургских дворах
vk.com  /  vk.com/a_beglov

Новогодние праздники подошли к концу, а старые проблемы, связанные с уборкой мусора в городе, продолжают портить жизнь петербуржцам. На этот раз горожане жалуются на веющий смрад со свалок, которые скопились на придомовых территориях по всему городу.

«Пока ведешь ребенка в школу, на голову прилетают пакеты из помойки, в арке стоят 15 бачков, по ним бегают крысы ― и не обойдешь. Санкт Петербург, я в ужасе», ― написала жительница Невского района Ольга С.

«Не вывозят мусор с декабря 2021 года. Безобразие. Крысы, мусор ветром разнесен по району», ― пишет пользователь с инициалами O. V.

Крысы заполонили заваленные мусором контейнеры в петербургских дворах
vk.com / vk.com/a_beglov

Жители Петербурга задаются логичным вопросом и призывают к ответу чиновников Смольного ― какие меры принимаются по вывозу мусора? Однако местные власти предпочитают не отвечать прямо. Гражданам по-прежнему советуют искать помощи в решении проблемы в комитете по благоустройству, а также оставлять жалобы на портале «Наш Петербург». Однако число заявок, которые еще не взяты в работу, растет в геометрической прогрессии.

«Карпинского, 18, мусор с 01.01.2022 вывезли только один раз, и то после жалобы. Опять вся мусорка забита. Прошу принять меры: вывезти весь скопившийся мусор, увеличить количество бачков, вывозить мусор ежедневно, а не после жалоб, пересчитать плату за январь в связи с неоказанием услуг по вывозу мусора», ― возмущается Алена В.

«10 дней не вывозится мусор. Брянцева, 7. Три таких кучи вокруг дома. Когда этот кошмар закончится и когда нам пересчитают плату за неоказанную услугу? ― пишет Светлана В.

Крысы заполонили заваленные мусором контейнеры в петербургских дворах
vk.com / vk.com/a_beglov

Ранее петербуржцы жаловались, что кроме бездомных четвероногих животных и пернатых переносчиков инфекционных заболеваний покопаться в отходах не прочь и люди без определенного места жительства. По информации ФАН, разбросанный во дворах мусор мешает проехать машинам.

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