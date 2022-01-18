Депутат Госдумы Делягин объяснил, почему в Петербурге не решается проблема с уборкой снега и мусора

Экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с ФАН прокомментировал коммунальный скандал, который месяц не утихает в Петербурге. Политолог возмущен бездействием служб по уборке городских улиц и считает, что культурная столица переживает едва ли не худшее время за последние 20 лет.

«У меня ощущение, что к работе коммунальщиков в Петербурге относиться нельзя никак, потому что ее просто нет. Как можно относиться к тому, чего нет? Деньги они, я так понимаю, собирают исправно и, вероятно, считают свой долг исполненным. Дело не в коммунальщиках, они практически одинаковы во всех городах. Я подозреваю, что это крайне неэффективная работа петербургской администрации», — предположил Делягин.

Собеседник агентства вспомнил, как несколько лет назад администрация Петербурга прославилась тем, что собрала специальную комиссию из Москвы. Столичные коллеги прибыли в город, чтобы показать петербургским чиновникам, как убирать лед с крыш.

«Я допускаю, что этот волшебный импульс от пенделя уже исчерпан — они опять забыли. Проблемы с вывозом мусора и сменой коммунальных операторов есть и в Москве, но там они носят сугубо локальный характер. В Петербурге такое ощущение, что человек, который был прекрасным полпредом в Центральном федеральном округе, оказался не в состоянии воспринимать реальность в масштабе города», — отметил собеседник ФАН.

Pr Scr instagram.com / @m_delyagin

Публицист рьяно раскритиковал инициативу местных властей, которые не так давно предложили простым гражданам взяться за лопаты и лично поддерживать чистоту парковочных мест, а также придомовых территорий. Делягин считает призыв пережитком советского прошлого. По словам аналитика, политический курс местных властей разрушительно влияет на жизнь петербуржцев. Такой подход напомнил эксперту курс правления, который на престоле выбирал император Николай II.

«В Петербурге коммунальщики прославились тем, что они системно уничтожают все попытки петербуржцев улучшить свою жизнь ― сдирают 30-летние плющи со стены, разрушают и закрашивают что-то. Все силы петербургская администрация направляет на то, чтобы объяснить горожанам то, что они чужие в городе, к жизни Петербурга они отношения не имеют, у них есть «хозяин». Если социальным идеалом этой власти является Николай II, то господин Беглов все делает правильно. Он доводит город до революции. Пока у него не очень хорошо получается, но я думаю, что он будет стараться и дальше», — резюмировал свою позицию собеседник ФАН.

Ранее участник группы Little Big и вокалист рок-коллектива Jane Air Антон Лиссов записал видеообращение к губернатору Петербурга Александру Беглову. Музыкант пожаловался на проблему гололеда в Северной столице.