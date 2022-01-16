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Двор в Петербурге, в котором Шнуров снял нашумевший клип о мусоре, до сих пор не убрали

  /   Обновлено: 16 января 2022 14:13
Общество
Двор в Петербурге, в котором Шнуров снял нашумевший клип о мусоре, до сих пор не убрали
Prt Scr youtube.com  /  Ленинград | Leningrad

Двор рядом с Сенной площадью, в котором снят новый клип группы «Ленинград», уже было собрались вычистить от куч мусора, но до решительных действий коммунальщики так и не дошли. Среди внимательных зрителей нашлись и те, кто вычислил локацию и слил адрес в Сеть. Стало известно, что съемки проходили во дворе дома по адресу ул. Ефимова, 4. Однако на месте по-прежнему валяются отходы.

Двор в Петербурге, в котором Шнуров снял нашумевший клип о мусоре, до сих пор не убрали
Федеральное агентство новостей /

Напомним, в композиции под названием «Пока так» музыкант высмеивает ситуацию с плохой уборкой снега и неудовлетворительным вывозом мусора. На данный момент новое видео «Ленинграда» просмотрели более 7 млн человек.

Резонансный ролик группы «Ленинград» заставил бригады коммунальщиков зашевелиться ― кучи отходов, рядом с которыми позировал музыкант вместе с солистками группы «Ленинград», собрались убрать после того, как клип появился во всех популярных социальных сетях. Однако граждане ликовали не так долго. По данным очевидцев, дворники лишь некоторое время суетились вокруг мусорных куч. Поняв, что противостоять мусорному коллапсу такого масштаба они не в силах, уборщики ушли с места, не завершив дело до конца.

В песне поднимается не только проблема мусорного коллапса в Северной столице. Шнуров жалуется в одном из куплетов трека, что сейчас в городе на Неве иной раз сложно выйти за хлебом и остаться невредимым. Фраза укорительно намекает слушателям на еще одну крупную социальную городскую проблему ― халатную уборку улиц. Коммунальный беспредел пришел в Петербург с первым снегом, который, видимо, никак не ожидали местные власти. Некоторые местные жители откровенно признаются, что подмерзшие кучи грязи с дорог около их домов не вывозили с прошлого года.

Двор в Петербурге, в котором Шнуров снял нашумевший клип о мусоре, до сих пор не убрали
Prt Scr youtube.com / Ленинград | Leningrad

Проблему придал широкой огласке актер Иван Краско, который написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину насчет неудовлетворительной очистки города от сугробов. Ранее ФАН писал, что артист заявил о готовности составить новое обращение к главе государства, чтобы помочь в решении проблемы с вывозом отходов. Краско подчеркнул, что в губернатора Александра Беглова он не верит.

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