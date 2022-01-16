Бизнес-консультант Август: «Туристический бренд Петербурга стремительно рушится»

Организаторы масштабных мероприятий понимают, что уважающие себя люди вскоре не захотят ехать в Петербург. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась политолог, политтехнолог, бизнес-консультант, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август.

По словам собеседницы издания, неэффективная уборка снега и мусорный коллапс на улицах приводят к тому, что город катастрофическими темпами теряет статус культурной и спортивной столицы России.

«Думаю, ситуация на самом деле довольно серьезная. Недовольство жителей нынешним состоянием города — серьезная проблема. Более того, когда мы говорим о туристическом бренде, который из себя представляет Петербург, то он попросту обрушивается. Дело не только в том, что благодаря интернету положение в городе видят потенциальные туристы. Все это видят организаторы мероприятий и понимают, что уважающая себя публика, да и любой человек, не очень захочет попасть в такое «прекрасное нечто», — сообщила Алена Август.

Невские Новости / Дарья Зуева

Собеседница ФАН также указала на еще одну серьезную угрозу для репутации города на Неве.

«С таким отношением властей к городу можно потерять в итоге петербургское очарование. Москву и Санкт-Петербург всегда сравнивали по ответу на вопросы, который час и как пройти в библиотеку? Даже мем появился о том, что каждый петербуржец может быть экскурсоводом. Однако, когда самим петербуржцам некомфортно жить в городе, они становятся более злыми. Их можно понять», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она подчеркнула, что для спасения туристического статуса нужно начинать с элементарных шагов.

«Имидж долго создается и очень быстро разрушается. В первую очередь нужно решить технические вопросы — убрать город, заниматься этим постоянно, чтобы даже не возникало обсуждений в духе нового клипа Сергея Шнурова», — подытожила эксперт по GR-коммуникациям.

Pr Scr youtube.com / Ленинград | Leningrad

Ранее сообщалось, что новый клип «Пока так» лидера группы «Ленинград» о мусорном коллапсе в Санкт-Петербурге набрал более 7 миллионов просмотров за 12 часов. Певец жестко критикует руководство города за удручающее состояние культурной столицы.