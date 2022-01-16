Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 12:39
12:38
Экономика
Россияне стали чаще экономить после начала пандемии
12:36
Происшествия
СК возбудил дело после смертельного пожара в московском ресторане
12:36
Шоу-бизнес
Собирающийся купить землю Галкин обратился за помощью к астрологу и тарологу
12:35
Весь мир
Двое детей погибли в результате теракта в Кабуле
12:34
Общество
Автор DOTA: Dragon’s Blood Эшли Миллер рассказал о втором сезоне аниме
12:33
Экономика
Аналитик Александров: подъем ключевой ставки не спасет США от разгона инфляции
12:27
Наука
Ученые Вюрцбургского университета заявили, что свобода движений развивает креативность
12:27
Армия
Песков: выводы о «размещении оружия ВС РФ» на Украине сделали западные СМИ
12:27
Общество
Уникальное явление лунного гало наблюдали жители Калининградской области
12:25
Общество
Депутат Госдумы Тайсаев заявил, что закон Украины против русского языка в СМИ не сработает
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ходить невозможно: обледенелые тротуары в Петербурге сравнялись с проезжей частью

  /   Обновлено: 16 января 2022 12:20
Общество
Ходить невозможно: обледенелые тротуары в Петербурге сравнялись с проезжей частью
gorod.gov.spb.ru/problems  / 

Взрослые, дети и пенсионеры оказались заложниками коммунального беспредела в Петербурге ― дворники забыли, для чего нужны лопаты и скребки, поэтому в некоторых районах снег продолжает лежать с прошлого года. Ежедневно граждане жалуются на халатное отношение дворников к уборке на улицах города.

«Грязный снег горами!» ― пишет Татьяна П., проживающая по адресу Гражданский проспект, дом 108.

«Кондратьевский проспект от перекрестка с Маршала Блюхера не убирается вообще! Проехать с коляской невозможно! У 21 отделения милиции (полиции. ― Прим. ФАН) валяются ледяные глыбы!» ― сообщает Иван П. из МО «Пискаревка».

Ходить невозможно: обледенелые тротуары в Петербурге сравнялись с проезжей частью
gorod.gov.spb.ru/problems /

Жители поселка Парголово возмущены ужасным состоянием тротуара: снег покрыл пешеходную дорожку толстым слоем, а лед тем временем облепил бетонные полусферы, которые скрылись под слоем новых осадков.

«На дорогу не спуститься, идти очень скользко! И это при том, что тротуар вокруг детского сада, все идем оттуда с детьми, невозможно пройти не упав. Все под ужасным слоем льда. Тротуар не отличить от дороги», ― пишет Светлана Р., проживающая в доме 21 на улице Федора Абрамова.

Ходить невозможно: обледенелые тротуары в Петербурге сравнялись с проезжей частью
gorod.gov.spb.ru/problems /

Не чистятся и автомобильные дороги. В муниципальном округе «Звездное» по адресу Пулковское шоссе, дом 30, корпус 3, литера А наледь образовалась на всей территории жилого комплекса. Из вида исчезли не только тротуары для пешеходов, но и проезжая часть для встречных автомобилей. По словам горожан, обледенелые тропы не посыпают достаточным количеством соляных смесей.

«На пешеходной дорожке — гололед, автомобильная дорога не очищена, образовался лед», — опубликовал жалобу Владимир М. на портале «Наш Петербург».

Ходить невозможно: обледенелые тротуары в Петербурге сравнялись с проезжей частью
gorod.gov.spb.ru/problems /

Накануне экс-депутат Юрий Бочков назвал ситуацию с уборкой снега в Петербурге худшей за десятилетия. Снег не вывозится, а образовавшаяся на улицах и тротуарах гололедица лишила пожилых людей возможности выйти из дома.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ходить невозможно: обледенелые тротуары в Петербурге сравнялись с проезжей частью
петербург коммунальные службы беглов уборка снега
Комментировать