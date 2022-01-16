Взрослые, дети и пенсионеры оказались заложниками коммунального беспредела в Петербурге ― дворники забыли, для чего нужны лопаты и скребки, поэтому в некоторых районах снег продолжает лежать с прошлого года. Ежедневно граждане жалуются на халатное отношение дворников к уборке на улицах города.

«Грязный снег горами!» ― пишет Татьяна П., проживающая по адресу Гражданский проспект, дом 108.

«Кондратьевский проспект от перекрестка с Маршала Блюхера не убирается вообще! Проехать с коляской невозможно! У 21 отделения милиции (полиции. ― Прим. ФАН) валяются ледяные глыбы!» ― сообщает Иван П. из МО «Пискаревка».

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Жители поселка Парголово возмущены ужасным состоянием тротуара: снег покрыл пешеходную дорожку толстым слоем, а лед тем временем облепил бетонные полусферы, которые скрылись под слоем новых осадков.

«На дорогу не спуститься, идти очень скользко! И это при том, что тротуар вокруг детского сада, все идем оттуда с детьми, невозможно пройти не упав. Все под ужасным слоем льда. Тротуар не отличить от дороги», ― пишет Светлана Р., проживающая в доме 21 на улице Федора Абрамова.

gorod.gov.spb.ru/problems /

Не чистятся и автомобильные дороги. В муниципальном округе «Звездное» по адресу Пулковское шоссе, дом 30, корпус 3, литера А наледь образовалась на всей территории жилого комплекса. Из вида исчезли не только тротуары для пешеходов, но и проезжая часть для встречных автомобилей. По словам горожан, обледенелые тропы не посыпают достаточным количеством соляных смесей.

«На пешеходной дорожке — гололед, автомобильная дорога не очищена, образовался лед», — опубликовал жалобу Владимир М. на портале «Наш Петербург».

gorod.gov.spb.ru/problems /

Накануне экс-депутат Юрий Бочков назвал ситуацию с уборкой снега в Петербурге худшей за десятилетия. Снег не вывозится, а образовавшаяся на улицах и тротуарах гололедица лишила пожилых людей возможности выйти из дома.