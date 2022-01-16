Каршеринг протаранил припаркованные автомобили на восточной окраине Петербурга

Санкт-Петербург, 16 января. Авто компании "Делимобиль" влетело в машины, припаркованные на обочине проспекта Наставников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в районе 25-го дома.

Два грузовых автомобиля и одна легковушка получили повреждения в результате аварии. У каршерингового авто почти полностью смята передняя часть. По словам одного из свидетелей происшествия, в салоне транспортного средства находились два человека. После ДТП они выбросили документы и скрылись с места преступления.

Недавно на петербургском КАД произошла массовая авария, из-за которой по кольцевой дороге было затруднено движение автомобилей. Участившиеся аварии в Северной столице с наступлением зимнего сезона связывают с плохой уборкой снега в городе. Однако администрация губернатора города Александра Беглова предпочитает игнорировать эту проблему, а не решать ее. Снежные завалы на улицах Петербурга вынудили 92-летнего актера Ивана Краско написать открытое письмо Владимиру Путину с жалобой на работу коммунальщиков. Инициатива артиста также воодушевила его коллег и ряд выдающихся жителей города.