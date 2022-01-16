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«Дочка упала четыре раза»: петербуржцы устали ругать коммунальщиков за нечищенные тротуары

Общество
«Дочка упала четыре раза»: петербуржцы устали ругать коммунальщиков за нечищенные тротуары
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Недовольные петербуржцы продолжают возмущаться халатной уборкой снега в Северной столице. Горожане с начала зимы в Сети распространяют шокирующие кадры, на которых целые улицы покрыты толстой коркой льда.

«Кантемировский сегодня. Кучу снега не нашли куда деть. Оставили на выделенке. Лежит не первый день. А общественный транспорт обойдется. И так сойдет», ― пишет Татьяна Л.

«Дочка упала четыре раза»: петербуржцы устали ругать коммунальщиков за нечищенные тротуары
vk.com / vk.com/a_beglov

Местные жители не теряют надежды и приглашают городскую администрацию вместе с губернатором Александром Бегловым на экскурсию по обледенелым дорогам города. Комментаторы в Сети возмущены, как каждый год управленцам удается доводить культурную столицу до плачевного состояния — обочины утопают под слоем черной грязи. Таять, похоже, он будет до конца весны.

«Я выезжал на работу из дома по ул. Парашютная, пешком до ст. м. «Комендантский проспект» с выходом на ст. м. «Чкаловская» и дальнейшим путем по ул. Введенской. Если на пути до метро все и везде на краю города завалено снегом, то возле самого метро, в двух метрах от лестницы, чуть не упал, в центре поскользнулся 2 раза. Очень грязно, угол дома забрызган грязным снегом, убирать никто ничего вообще не пытался, скользко. По вашей логике можно, наверное, вообще ничего не убирать, да? Само по весне растает? Вы выходите раньше, а я хочу с такими платами за коммуналку выходить из дома ровно во столько, во сколько это мне нужно, все же в Петербурге живем! Где уровень благосостояния города, кто проел?» ― возмущается Дамир К.

«Дочка упала четыре раза»: петербуржцы устали ругать коммунальщиков за нечищенные тротуары
vk.com / vk.com/a_beglov

Снег, который не убирали с первых заморозков, продолжает валяться крупными кучами по всем окраинам города. Нерадивые строители и ремонтники тоже подкинули масла в огонь. Отчаявшиеся комментаторы, проживающие на улице Правды, призывают коммунальщиков и администрацию Петербурга не просто убрать с тротуара строительный мусор, скопившийся за две недели, но и прекратить затянувшийся беспредел.

«Варшавская, 63, корпус 1, Федеральное управление казначейства, дорога к метро «Московская» от Краснопутиловской — самая проходная часть. Моя двухлетняя дочка упала 4 раза на этом отрезке, и я раз. Когда будет порядок?» — спрашивает пользователь под ником Lady Stranger.

«Дочка упала четыре раза»: петербуржцы устали ругать коммунальщиков за нечищенные тротуары
vk.com / vk.com/a_beglov

Особенно сложно петербургским водителям пришлось на КАД. Снежные массы растаяли, превратившись в черное месиво, при этом создав эффект «грязной дымки». ФАН пишет, что движение по КАД стало для петербургских автомобилистов экзаменом по экстремальному вождению.

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