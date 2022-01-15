Сотрудника транспортной полиции отправили в СИЗО по делу об изнасиловании племянницы

Санкт-Петербург, 15 января. Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сотруднику транспортной полиции, который подозревается в изнасиловании племянницы, когда ей было восемь лет. Мужчина пробудет в СИЗО до 13 марта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Северной столицы.

Напомним, что фигурантом дела является 35-летний оперуполномоченный уголовного розыска Финляндского линейного отдела полиции. Согласно данным предварительного следствия, на протяжении четырех лет мужчина проживал со своим братом и его семьей в квартире на Товарищеском проспекте. Все это время злоумышленник надругался над племянницей, которой на момент начала изнасилований было всего восемь лет.

Рассказать о произошедшем и написать заявление в полиции девушка решилась только недавно, когда ей исполнилось 16 лет. Подозреваемого задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «б» часть 4 статья 132 УК РФ (совершениие насильственных действий сексуального характера). Свою вину правоохранитель не признал.