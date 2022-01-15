Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 18:25
18:22
Политика
Журналист Халпин: нерешительность НАТО и США позволяет России оставаться в выигрыше
18:19
Общество
Ученые Бристольского университета выяснили новые факты о штамме коронавируса «Омикрон»
18:19
Происшествия
Людей эвакуировали из киевского аэропорта после сообщения о минировании
18:16
Шоу-бизнес
Поклонники смеются над Пашу, который «прикрывает пузико» на пикантном видео с Ханной
18:16
Весь мир
Полиции Портленда представили протестующих как «грязных хиппи»
18:16
Происшествия
Суд в Москве арестовал шестого и седьмого членов банды хакеров REvil
18:13
Шоу-бизнес
Блогер с синдромом Дауна прокомментировал аборт Натальи Турецкой
18:13
Весь мир
Обрыв высоковольтной линии привел к гибели двух человек в Ливии
18:12
Происшествия
Мужчина пытался сжечь дом экс-супруги под Новосибирском
18:12
Армия
Португальский прорицатель Вильегас предрек ядерную войну с участием четырех стран
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сотрудника транспортной полиции отправили в СИЗО по делу об изнасиловании племянницы

Происшествия
Сотрудника транспортной полиции отправили в СИЗО по делу об изнасиловании племянницы
Невские Новости

Санкт-Петербург, 15 января. Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сотруднику транспортной полиции, который подозревается в изнасиловании племянницы, когда ей было восемь лет. Мужчина пробудет в СИЗО до 13 марта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Северной столицы.

Напомним, что фигурантом дела является 35-летний оперуполномоченный уголовного розыска Финляндского линейного отдела полиции. Согласно данным предварительного следствия, на протяжении четырех лет мужчина проживал со своим братом и его семьей в квартире на Товарищеском проспекте. Все это время злоумышленник надругался над племянницей, которой на момент начала изнасилований было всего восемь лет.

Рассказать о произошедшем и написать заявление в полиции девушка решилась только недавно, когда ей исполнилось 16 лет. Подозреваемого задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «б» часть 4 статья 132 УК РФ (совершениие насильственных действий сексуального характера). Свою вину правоохранитель не признал.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Сотрудника транспортной полиции отправили в СИЗО по делу об изнасиловании племянницы
суд изнасилование полицейский педофилия заключение под стражу
Комментировать