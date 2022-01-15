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«С каждым днем все только хуже»: бездействие коммунальщиков довело петербуржцев до отчаяния

Общество
«С каждым днем все только хуже»: бездействие коммунальщиков довело петербуржцев до отчаяния
vk.com  /  vk.com/a_beglov

Возмущенные жители Петербурга продолжают жаловаться на халатную уборку снега в городе. По словам очевидцев, риск получить перелом или ушиб после оттепели возрос. Стоило растаять первым осадкам, как грязные лужи превратились в травмоопасный каток после аномальных морозов.

«Гололед и снежная каша сверху», — пишет Ирина Г.

«Становится хуже»: в Петербурге жалуются, что грязные лужи превратились в каток после морозов
vk.com / vk.com/a_beglov

Под постами губернатора Петербурга Александра Беглова появляются тысячи комментариев, в которых разгневанные горожане продолжают честно говорить о бездействии коммунальных служб. Люди иронично шутят, что в некоторые районы снегоуборочная техника не приезжала с прошлого года.

«Когда начнут убирать город? Передвигаться можно только по проезжей части! С каждым днем ситуация становится только хуже», — возмущается Евгений Н.

«За всю зиму ни разу не убрали. С коляской не проехать», — сообщает жительница ул. Софьи Ковалевской 1/1 Кристина Г.

«С каждым днем все только хуже»: бездействие коммунальщиков довело петербуржцев до отчаяния
vk.com / vk.com/a_beglov

Поразительно, но теперь, по словам местных жителей, центр Северной столицы не отличить от окраин города. Похоже, Смольному не удалось взять снежный коллапс под контроль: вместо решительных действий власти Петербурга до сих пор кормят людей пустыми обещаниями.

«Что происходит с улицами? Мы платим налоги, взносы на капитальный ремонт ― и что? Где комфортная среда для жизни? Как ходить вообще? Один сплошной грязный каток! Нет песка в городе? Просто нет слов! Громкие заголовки новостей, а по факту все ужасно в городе!» пишет Евгения П.

«Две крайности одного города: центр и спальный район», ― отмечает Екатерина М.

«С каждым днем все только хуже»: бездействие коммунальщиков довело петербуржцев до отчаяния
vk.com / vk.com/a_beglov

Накануне экс-депутат ЗакСа Петербурга Юрий Бочков назвал ситуацию с уборкой снега в городе худшей за десятилетия. Снег не вывозится, а образовавшаяся на улицах и тротуарах гололедица лишила пожилых людей возможности выйти из дома.

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