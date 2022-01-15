Надо принимать меры: почему тысячи нуждающихся петербуржцев остались без жилья в 2021 году

Политолог Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал провальный план Смольного, из-за которого тысячи нуждающихся остались без жилья. В прошлом году администрация города должна была приобрести 798 квартир для детей-сирот, ветеранов, инвалидов и других льготников, но в итоге было передано только 264 ключа новоселам. Планируется, что 60 объектов сдадут в 2022 году, а оставшиеся 474 — только в 2023-м.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации виноваты не только халатные сотрудники правительства Петербурга и эпидемиологическая ситуация, с которой на протяжении двух лет вынуждены мириться ответственные органы власти, но и бедственное финансовое положение города на Неве.

«Безусловно, это связано с общими социально-экономическими проблемами, которые наблюдались и до ковидной пандемии. Она усугубила и ускорила эту проблему, сделала ее более явной. Это было связано с ситуацией в строительстве и с финансовым положением, которое, безусловно, является определяющим в таких вопросах, как использование бюджетных средств на строительство жилья либо выкуп квартир для передачи нуждающимся от фирм-застройщиков. Это все комплексная проблема, связанная с тем, что городское народное хозяйство испытывает серьезные трудности. И, естественно, производственное от этих положений на строительном рынке и положение с городским бюджетом — то есть те две вещи, которые определяли невыполнение соответствующих планов на прошедший год», — считает собеседник информагентства.

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В данном случае необходимо скорректировать действия тех городских чиновников, которые отвечают за экономическую сферу. Городской власти предстоит разграничить приоритеты в сфере жилищного и капитального строительства в пользу простых граждан. В противном случае очередной прокол может напрочь подорвать не только шаткий авторитет местных властей, но и доверие федеральных управленцев.

«Каждый чиновник на своей должности, вне зависимости от ранга и сферы деятельности, должен руководствоваться простым принципом: город — для горожан, а не для инвесторов. Интересы простых граждан и социальная политика должны быть в абсолютном приоритете. Есть объективные показатели социально-экономического развития, по которым каждый субъект федерации отчитывается в администрацию президента. Естественно, чтобы эти отчеты выглядели нормально и была динамика, надо принимать меры. Поэтому я думаю, что в нынешней ситуации городское правительство должно внести корректировку в те планы, которые есть, и добиться реализации этих целей, потому что каждый прокол подрывает авторитет не только местной, но и федеральной власти в целом. Я думаю, что если руководствоваться здравым смыслом, то изменения должны быть, и они будут. Как это будет происходить на практике ― пока непонятно», — заявил Соловейчик.

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Эксперт напомнил, что в 2022 году будет широко обсуждаться проект генерального плана развития Санкт-Петербурга на ближайшие 20 лет. Будут оговорены правила землепользования и застройки и те решения в градостроительной сфере, которые определят будущее культурной столицы.

«От того, как это будет происходить и какие подходы будут продемонстрированы при обсуждении генплана со стороны чиновников, насколько они будут готовы обуздать аппетиты строительных магнатов и ввести их в общее русло городской градостроительной политики, насколько будут учитывать мнения горожан и общественности при обсуждении проекта генплана и связанных с ним документов, зависит очень многое. Это покажет, как будет развиваться градостроительная и жилищная сфера нашего города. Поэтому станет понятно, какой курс в этом году выберет Смольный» — подытожил политолог.

Тем временем жителям России напомнили о возможности приобретения жилья в ипотеку без первоначального взноса. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала московский риелтор Наталья Перескокова.