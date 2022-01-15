«Когда уже вывезут мусор?»: петербуржцы устали жаловаться на переполненные отходами контейнеры

Местные жители Петербурга из последних сил пытаются обратить внимание на несвоевременный вывоз мусора в городе. Пользователи «ВКонтакте» продолжают жаловаться в комментариях под постами губернатора Александра Беглова на мусорный беспредел, который произошел после новогодних праздников. Особенно смелые посоветовали пройтись по улицам главе Северной столицы и лично убедиться в бездействии единого мусорного оператора. Тем временем неубранные кучи продолжают лежать по всему городу. После аномальных перепадов температуры показались грязные островки, которые еще недавно скрывались под снежным покрывалом.

Екатерина Р. рассказала, что ситуацию усугубляют птицы, которые прилетают порыться в скоплениях нечистот. Женщина напоминает, что вороны и бродячие животные могут являться переносчиками опасных вирусов.

«Когда уже вывезут мусор? Вокруг много детских садов, над помойкой летает уже очень много ворон, птицы гадят на детские площадки, запах от помойки стоит ужасный», ― пишет жительница многоквартирного дома по адресу Белорусская, 14.

vk.com / vk.com/a_beglov

Кроме бездомных четвероногих животных и пернатых переносчиков инфекционных заболеваний покопаться в отходах не прочь люди без определенного места жительства. Разбросанный мусор мешает проехать припаркованным у домов машинам.

«По адресу 2-я Комсомольская д. 33 к. 2 не убирается мусор. Вывоз мусора осуществляется нерегулярно, пустые контейнеры ставятся прямо сверху на мусор. Бомжи еще больше мусор разбрасывают, скоро при таком отношении он перекроет проезды», — жалуется Ирина К.

vk.com / vk.com/a_beglov

Однако даже на такую непростую и некрасивую ситуацию петербуржцы стараются смотреть с юмором. Некоторые горожане в шутку предположили, что мусорный коллапс ― это «новый вирус», к лечению которого, должно быть, приступят после устранения смертельно-опасного «Омикрона».

«Наверно, это новый вирус, который распространяется в организациях, ответственных за вывоз мусора и уборку территорий! Столько жалоб на их бездействие! Мусор неделю стоит у парадной. По дороге вдоль дома не пройти», — возмущается Наталья Б.

Популярный портал «Наш Петербург» помогает местным жителям с перебоями. Недовольные жильцы обращались к городским властям с просьбой решить проблему с ужасной уборкой придомовых территорий еще в начале новогодних торжеств, однако некоторые заявки остаются без внимания уже на протяжении недели.

«Мда, везде по городу одна "красота": грязь, мусор, наледь или снег. И это культурная столица», ― пишет Анна В.

«Александр Дмитриевич, до сих пор не закрыта заявка от 2 января на портале “Наш Петербург”. Сразу за мусорной площадкой находится действующий детский сад!» — говорит Михаил Ч., проживающий по адресу ул. Новостроек, 20

vk.com / vk.com/a_beglov

Не так давно в Петербурге начали таять метровые сугробы. Корреспондент ФАН опросил нескольких граждан, которые пожаловались, что снег по-прежнему вовремя не убирают с улиц города. Из-за резкой оттепели жизнь пешеходов превратилась в ад: Северную столицу накрыл травмоопасный гололед.