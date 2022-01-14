Никому не нужные отходы: почему мусорная реформа обернулась провалом в Петербурге

С 1 января на территории Северной столицы начал работать единый региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов. Однако его появление не смогло улучшить качество оказываемых петербуржцам услуг по утилизации мусора. Все вышло ровным счетом наоборот: контейнерные площадки оказались завалены мешками, которые с наступлением плюсовой температуры приобрели характерное зловоние. ФАН пообщался с рядом экспертов, которые назвали причины некомпетентной работы нового регионального оператора.

Сергей Глухов, генеральный директор Автопарка №6 «Спецтранс» — одного из крупнейших операторов по вывозу мусора, работавшего в Петербурге до Нового года — заметил, что у Невского экологического оператора, возможно, просто нет актуальной базы всех контейнерных площадок.

«Давайте посмотрим на вещи честно: в городе было достаточно большое количество так называемых «серых» перевозчиков, — сказал Глухов. — Однако мы и другие легальные операторы честно отдали им все свои данные относительно количества и расположения контейнерных площадок. Девиз нашей компании: «Где мы — там чисто», и нам как предприятию с 47-летней историей обидно за город, поскольку наша система выстраивалась долгие годы».

По словам директора Автопарка №6 «Спецтранс», «никто до конца не знает, сколько генерируется мусора в городе Санкт-Петербурге».

Невские Новости / Дарья Зуева

«Ранее было выдано более 300 лицензий на перевозчиков, и отследить тех из них, у кого была одна, две или три машины — которые и работали еще полулегально! — попросту невозможно. А теперь весь этот мусор, который они вывозили, оказывается на контейнерных площадках, никому не нужный», — объяснил Глухов.

Татьяна Нагорская, руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» в беседе с корреспондентом ФАН пояснила, как будет организован раздельный сбор мусора в новой реальности, где на весь город есть только один оператор по вывозу твердых бытовых отходов.

«Региональный оператор не должен заниматься раздельным сбором отходов, — убеждена Нагорская. — Однако он должен способствовать приходу других компаний — независимого частного бизнеса. Почему? Да потому что всегда такие крупные операторы занимаются как раз общим вывозом. Те же компании, которые специально занимаются именно вторичным сырьем, его переработкой и заготовкой, как можно догадаться, хорошо разбираются в этом. Так что крупные операторы, перевозящие ТКО, не должны заниматься вторсырьем».

Невские Новости / Дарья Зуева

Для жителей же, продолжила руководитель экологического движения, «раздельный сбор должен быть понятен».

«Они отдельно собирают стекло, отдельно бумагу и везут все это на переработку, — отметила Нагорская. — Региональный оператор же должен дать на все это «зеленый свет».

Алла Бредец, руководитель Регионального центра НП «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге, заявила, что решение о введении института единого регионального оператора «было политическим и исходило от федерального центра».

«Так что Санкт-Петербург не мог его не выполнить, — отметила она. — Думаю, петербуржцам нужно просто перетерпеть все эти временные неудобства, а судиться с Невским экологическим оператором просто нет смысла».

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий выразил сочувствие петербуржцам из-за мусорных куч во дворах.