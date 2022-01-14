Страдающие от невывоза отходов петербуржцы стали заложниками мусорной реформы

Эксперты, обсудившие в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проблему вывоза и утилизации бытовых отходов, назвали главной причиной мусорного коллапса неподготовленность городского руководства к мусорной реформе и неспособность Невского экологического оператора (НЭО) выстроить грамотную логистику вывоза мусора из Санкт-Петербурга.

По мнению руководителя Регионального центра НП «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге Аллы Бредец, городское руководство, несмотря на многолетние обсуждения проблемы утилизации мусора, подошло к реформе без четкого плана действий.

«У Санкт-Петербурга была приличная отсрочка на несколько лет от начала реформы. Городские власти имели возможность воспользоваться мнением экспертов, которые, надо отдать должное, собирались на всевозможных площадках, обсуждали проблемы, совместно с УК долго работали над рабочими документами, но поступили как всегда — просто приняли политическое решение. Ранее подготовкой к переходу к мусорному региональному оператору занимался комитет по благоустройству, но буквально осенью все это передают в комитет по природопользованию, у которого фактически не было ни времени, ни наработок, чтобы должным образом подготовиться к реформе. А воспользоваться всем предыдущим материалом они то ли не захотели, то ли не смогли, то ли опять здесь сыграл роль человеческий фактор и желание поработать на авось. В результате мы не пошли по своему особому пути, а повторили ошибки всех тех субъектов РФ, в которых мусорная реформа проходила с большими сложностями», — заявила Алла Бредец.

Народные новости / Руслан Тимербаев

В результате стартовавшая реформа, по словам гендиректора Автопарка №6 «Спецтранс» Сергея Глухова, разрушила сложившуюся систему утилизации твердых бытовых отходов, не предложив взамен другой, которая могла бы оперативно решать весь комплекс проблем, связанный с вывозом и утилизацией мусора.

«У нас была выстроена четкая система сбора и вывоза мусора на полигоны. Мы были на прямой связи с управляющими компаниями и другими заказчиками, у нас были выстроены логистические цепочки, все машины были оснащены трекерами, и в режиме реального времени мы отслеживали, откуда и по какой причине не вывезен мусор», — рассказал Сергей Глухов.

Региональный оператор, по словам эксперта, решил выстраивать свою систему, отказавшись от сотрудничества с компаниями, которые имеют многолетний опыт работы в сфере оборота мусора. Но те компании, которые привлекает НЭО как подрядчиков для вывоза мусора, не имеют ни необходимого количества спецтехники, ни отлаженного взаимодействия с заказчиками: управляющими компаниями и коммерческими предприятиями. Даже контейнеры для сбора мусора многие из них покупают у «Спецтранса».

Народные новости / Руслан Тимербаев

При этом вытеснили Автопарк №6, имеющий 47-летний опыт работ в сфере утилизации мусора, с городского рынка, по словам его генерального директора, на формальных основаниях, несмотря на то, что «Спецтранс» торги на участие в вывозе городского мусора выиграл.

«Нам вменили, что у нас нет решения собрания акционеров, хотя у нас было решение совета директоров. Если бы мы там начали строить бизнес-центр, тогда мы бы, конечно, это пропускали через собрание акционеров, но вывоз мусора — это наша текущая деятельность, которая не требует одобрения акционеров», — отметил Сергей Глухов.

Руководитель экологического движения «РазДельный Сбор», общественный деятель в сфере управления отходами, экологизации, внедрения раздельного сбора отходов и развития движения волонтеров Татьяна Нагорская вообще оценивает происходящее на рынке сбора и утилизации бытового мусора как передел рынка.

«Под красивыми лозунгами про экологию, про то, что у нас полигоны, свалки какие-то несанкционированные и прочее, нам просто навязали передел рынка. Потому что, когда есть сложившийся рынок с большим количеством малых и крупных предприятий, он устойчив и гибок, и, если вы хотите зайти на этот рынок, вы можете сделать это, только повысив качество своей работы. Но если у вас есть административный рычаг, вы можете просто объявить, что так, как сейчас — это не годится, вот мы новый мир построим, и бах: количество игроков на рынке сокращается в десять раз. Рынок был просто переделен, и в этом смысл происходящей мусорной реформы. Это очень неприятные слова, но мы оказались в заложниках этой ситуации», — заявила Татьяна Нагорская.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Но самую большую опасность реформы отрасли в Санкт-Петербурге эксперт видит в монополизации рынка вывоза и утилизации ТБО, которая скажется и на росте тарифов для населения, и на качестве оказываемых населению услуг.

«Мусорная реформа убирает рычаг управляющих компаний. Если раньше УК в случае недовольства своим оператором по вывозу мусора просто разрывала с ним отношения и нанимала другого, то теперь им приходится иметь дело только с НЭО. Но попробуйте дозвониться до нашего регионального оператора! Это невозможно, а значит — все, это звено отсутствует, и это означает, что рынок не конкурентный», — отметила Татьяна Нагорская.

Обращают внимание эксперты также на то, что городские власти до сих пор не определились со строительством мусороперерабатывающих заводов. По их мнению, это приведет к тому, что часть бытового мусора по-прежнему будет вываливаться на несанкционированных свалках в черте города и на территории Ленинградской области.

«Проблема в том, что никто до конца не знает, сколько генерируется мусора в Санкт-Петербурге. Сейчас было выдано более 300 лицензий на перевозку мусора, но отследить все их, куда они везут мусор, невозможно», — отметил Сергей Глухов.

Татьяна Нагорская не видит также никаких планов в сфере организации отельного сбора мусора. По ее мнению, разделение сильно упрощает задачу по утилизации мусора, потому что многие его компоненты идут в переработку. Но первые недели мусорной реформы показали, что во многих местах идет сворачивание уже налаженных каналов раздельного сбора мусора. По мнению эксперта, это связано с тем, что региональный оператор не заинтересован в сокращении объемов мусора, потому что получаемая им прибыль напрямую зависит от увеличения объемов поставляемого мусора.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

В целом эксперты выразили серьезную озабоченность в связи с тем, что возникшие проблемы с вывозом мусора в некоторых районах города ведут к ухудшению эпидемиологической ситуации, и так далекой от совершенства в условиях приближения новой волны пандемии коронавируса.

«Я всегда привожу пример: наше предприятие вывозило более десяти тысяч кубов мусора в день, это, грубо говоря, змея в сечении метр на метр длиной десять километров. Представьте, если большое количество мусора уже лежит на площадках, и за один день не вывезли все десять тысяч кубов мусора, значит, на следующий день гора невывезенного мусора вырастет. И если на погрузку контейнера мусоровоз тратит три минуты, то на сбор мусора с земли дворникам потребуется уже час-полтора как минимум», — отметил Сергей Глухов.

По оценкам Аллы Бредец, даже если городским властям удастся оперативно наладить вывоз мусора из Санкт-Петербурга, горожане увидят свои площадки сбора мусора вновь чистыми не раньше чем через два-три месяца.