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Город невысокой культуры: этой зимой Петербург понес серьезные репутационные потери

Общество
Город невысокой культуры: этой зимой Петербург понес серьезные репутационные потери
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Петербургу нужно вновь завоевывать свою туристическую репутацию после этой зимы, считает политтехнолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. Своей точкой зрения о ситуации в культурной столице она поделилась с ФАН.

Начало нынешней зимы выдалось в Петербурге особенно снежным — метровые сугробы, гололедица и огромные сосульки быстро стали привычной картиной. Прошло полтора месяца, но она практически не изменилась, только что сугробы стали грязными и рыхлыми, а вместо наледи на улицах образовались лужи. Такие условия грозят не только недовольством горожан, но и репутационными рисками для самой Северной столицы, считает Алена Август.

«Это же облик города и не просто, а города, который у нас упоминается как город высокой культуры. Высокая культура предполагает, что в общем-то вокруг чисто и красиво. И мне кажется, здесь руководство города должно учитывать эти репутационные риски, потому что помимо того, что первым критерием должно быть удобство жителей, надо помнить, что это же еще и наше «окно в Европу». Туристический поток как-то восстанавливается: не только мы смотрим в окно в Европу, но и Европа смотрит на нас. И это не самый приглядный вид, конечно. По сути, Петербург уже превращается в город невысокой культуры», — говорит политтехнолог.

Город невысокой культуры: этой зимой Петербург понес серьезные репутационные потери
Невские Новости / Тильда Котлинская

Эксперт предполагает, что в следующие новогодние праздники и в целом зимний сезон туристы будут раздумывать, ехать ли им отдыхать в Петербург. Опять же в соседней Европе куда комфортнее и привлекательнее в зимние месяцы, а ведь погодные условия в некоторых ее точках идентичны петербургским.

«Мы знаем, что любая хозяйка, принимая гостей, наводит чистоту до блеска. А здесь гости всегда, то есть это не только комфорт тех, кто постоянно живет в Питере. Понятно, что в Питере более сложный климат, но надо закладывать это в бюджетирование, в распределение усилий коммунальных служб и действительно чистить город. Сейчас, когда восстанавливается турпоток и люди получили опыт путешествий по тем маршрутам, по которым ранее не путешествовали, нужно понимать, что Петербургу надо вновь завоевывать свою туристическую репутацию», — резюмирует Алена Август.

«Город невысокой культуры»: этой зимой Петербург понес серьезные репутационные потери
Невские Новости / Анастасия Барашкова

Ранее директор турфирмы «Петербургские традиции» Екатерина Паштетова призналась, что слабая работа коммунальщиков по уборке снега нанесла сокрушительный удар по туристическому бизнесу города. Она отметила, что клиенты ее компании, приехавшие из дальних городов России, остались очень недовольны отдыхом в городе на Неве.

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