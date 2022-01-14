Около 30 спортсменов из Петербурга представят Россию на Олимпиаде в Пекине

Санкт-Петербург, 14 января. Почти 30 петербуржцев войдут в состав сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Зимняя Олимпиада пройдет в китайской столице с 4 по 20 февраля.

Петербуржцы поборются за медали в составе сборной России в хоккее, биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, керлинге. Жители города на Неве также будут участвовать в соревнованиях по конькобежному спорту, в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фигурном катании и фристайле. Представители Петербурга выступят и на Паралимпиаде.

Ранее стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые примет Пекин. В него вошла петербургская лыжница Анастасия Рыгалина.