«Поток жалоб очень большой»: депутат Вавилина о реакции петербуржцев на мусорный коллапс

Контейнерные площадки в петербургских дворах оказались буквально завалены мусором. И если в первых числах января власти кивали на праздники — мол, люди отдыхают, отходов больше, вывозить не успевают, то сейчас нашлась другая отговорка — мусоровозам не подъехать к контейнерам из-за припаркованного личного транспорта. Однако проблема оказалась глубже, к мусорной реформе в Петербурге оказались попросту не готовы, считает председатель совета муниципального округа Гавань Нэлли Вавилина.

«Даже спустя две недели ничего хорошего я не вижу. Через группу во «ВКонтакте» «Живем на Васильевском» ежедневно присылают с разных адресов описание того, что происходит на контейнерных площадках. Пока я не вижу какой-либо обнадеживающей картины — все только со знаком минус», — сказала она.

Как пояснила депутат, муниципальным властям так же, как и жителям районов перед мусорной проблемой остается только развести руки. Никаких инструкций, как работать с новым оператором и куда обращаться в случае чего, они не получали и информации горячей линии тоже.

vk.com / Нэлли Вавилина

«Мы не имеем абсолютно никакого влияния на регионального оператора и можем вести диалог только в рамках призыва к совести. Если раньше при жалобах жителей мы могли спокойно обращаться в ЖКС и к тем, кто отвечал за вывоз мусора, в рабочем порядке, то сейчас этого нет. Объемы оператора очень велики, и у всего города к нему претензии, но дорожной карты по взаимодействию с муниципалитетами нет», — подчеркнула она. — Все это должно было быть отлажено еще перед запуском проекта, чтобы реализовывалось все с закрытыми глазами. Сейчас, видя всю эту картину, мы понимаем: либо оператор априори не готов к этой работе, либо он сейчас нащупывает удобные для себя варианты. Да, есть единичные случаи, когда жители оставляют машины у мусорных контейнеров, якобы мешая вывозу, но так было всегда, поэтому такие отговорки ничего из себя не представляют. Ничего радужного предвещать не могу, и поток жалоб от жителей сейчас очень большой», — прокомментировала депутат.

Мусорная проблема, по признанию Вавилиной, всегда была очень тяжелой. Но раньше это была налаженная годами система и она худо-бедно работала. Сейчас мусорные завалы, которые томятся в петербургских дворах уже вторую неделю, наглядно показывают, что этой системы и вовсе нет.

Ранее эксперт экологического движения «Раздельный сбор» Анна Гаркуша объяснила почему мусорная реформа в Петербурге началась с провала. По мнению специалиста, налаживание системы вывоза твердых бытовых отходов — это очень кропотливая работа, к которой надо было готовиться заранее, чтобы реформа проходила поэтапно, как это сделали в Ленобласти.