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Город превращается в болото: в Петербурге начали таять метровые сугробы

Общество
Город превращается в болото: в Петербурге начали таять метровые сугробы
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Оттепель, резко пришедшая на смену 20-градусным морозам в Санкт-Петербурге, продемонстрировала и так очевидный для всех факт: если вовремя не убирать снег с улиц, он обязательно превратит жизнь пешеходов в ад, как только столбик термометра поднимется выше нуля и задержится там на пару дней. Корреспондент ФАН опросил нескольких граждан, имевших неудовольствие пройтись по улицам Северной столицы.

Так, Василий М. высказал сомнения относительно того, что городские власти хоть как-то реагируют на ситуацию.

«Эта каша мне уже надоела, — заявил он. — Она куда хуже обычных луж, которых в нашем городе хватает и осенью! Вот пытаешься ты, например, перейти дорогу и видишь перед собой серый мокрый снежок. «Ерунда! Просто небольшой слой!» — думаешь ты и немедленно наступаешь в него. А там яма по щиколотку! Наполненная водой, следами бензина, экскрементами животных и черт знает чем еще! Сегодня утром из-за такой «ловушки» я промочил ноги и боюсь, что мог простудиться. Не говоря уже о том, что мои пятки жгут частицы бензола».

Алена Ц. рассказала, как пыталась погулять в центре города с двухлетним сыном.

Город превращается в болото: в Петербурге начали таять метровые сугробы
Невские Новости / Тильда Котлинская

«Ему весело, конечно, он по сугробчикам этим прыгает, радуется, а вот я вся на нервах, — поделилась своей болью женщина. — Ну и, конечно, случилось неизбежное — думая, что он всего лишь побрызгает ногой в лужице, ребенок почти по колено провалился в яму, полную снежной каши, наполовину перешедшей в жидкое агрегатное состояние. Он испугался, а я чуть с ума от ужаса не сошла! Пришлось срочно вызывать такси и везти малыша домой. Кто-нибудь ответит мне, почему зимой наш город превращается в минное поле? Городские власти хоть как-то решают эту проблему?»

Виталий М. после утреннего похода на работу вспомнил набирающий популярность в соцсетях мем.

Город превращается в болото: в Петербурге начали таять метровые сугробы
Невские Новости / Тильда Котлинская

«Петр Первый сказал: «Вместо этого болота будет город!», а наши власти: «Вместо этого города будет болото», — смеется мужчина. — Но это, конечно, юмор от отчаяния, а не от хорошего настроения. А что еще нам остается? На критику уже просто не осталось сил».

Напомним, что ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступив по «Радио России», подчеркнул, что коммунальные службы города справляются со своими обязанностями.

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