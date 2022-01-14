Ресторанный бизнес Петербурга потребовал от властей города обратить внимание на их проблемы

Отказ части рестораторов Санкт-Петербурга выполнять требования Смольного по проверке QR-кодов, возможно, оказался связан с решением нескольких крупных ресторанных сетей Северной столицы покинуть объединение «Рестоград» и перейти в другую организацию, имеющую федеральный статус — Федерацию рестораторов и отельеров (ФРиО). РБК сообщает, что «Рестоград» покинули сетевые структуры «Токио-сити», «Бахрома», «Русская рыбалка» и ReСa. Из крупных сетей в демарше отказалась участвовать только сеть «Теремок», уточняет издание.

По информации издания, планы перехода в ФРиО у крупных ресторанов были и раньше, но «ускориться» их заставило появление представителя «Рестограда» на публичном мероприятии, в котором участвовал ставший знаменитым петербургский бизнесмен Александр Коновалов — инициатор кампании против проверки QR-кодов у посетителей заведений общепита и магазинов. Судя по информации сайта, который Коновалов рекламирует через свой Instagram, к «фронде» присоединилось уже 130 заведений Петербурга.

На сайте недвусмысленно дается понять, что основное зло участники акции видят в позиции руководства города. Там даже размещена фотография губернатора Петербурга в, скажем так, отрицательном контексте. В самом Instagram Коновалова тоже немало критических материалов о руководстве города и карикатур на губернатора Александра Беглова.

Федеральное агентство новостей /

В беседе с корреспондентом ФАН Александр Коновалов обосновал свою позицию по поводу QR-кодов тем, что, с его точки зрения, это требование является незаконным и вводящим сегрегацию.

«Да, у меня есть претензии к руководству города, — отметил он. — Вместо того, чтобы поднимать медицину, бороться с вирусом, заниматься уборкой мусора (у нас весь город в нем захлебнулся) и снега, городские власти у нас занимаются уничтожением бизнеса, а люди при этом теряют средства к существованию».

По словам Коновалова, он не является противником вакцинации, но считает, что она должна быть добровольной. Он утверждает, что своим проектом заступается за 1,5 миллиона непривитых петербуржцев, которых фактически сделали бесправными.

«Их в одночасье подвергли сегрегации: они никуда не могут сходить — ни поесть, ни что-то купить, кроме продуктов и предметов первой необходимости», — отмечает он.

По мнению Коновалова, ситуация с крупными сетевыми ресторанами, которые уже нельзя отнести к малому бизнесу и которые соблюдают требование о QR-кодах, разительно отличается от проблем малых предприятий. По словам собеседника ФАН, небольшие бары и рестораны из-за ограничений и, как следствие, критического падения доходов вынуждены массово закрываться и уходить с рынка, а тысячи их сотрудников остаются без работы.

Александр Коновалов придерживается мнения, что понятие «QR-код» в законодательстве отсутствует, а это значит, что требование его предъявлять — незаконно. Коновалов рассказал, что по итогам состоявшейся встречи рестораторов с петербургским бизнес-омбудсменом он отправил информацию о своей позиции Смольному, но ответа пока не получил.

Невские Новости / Сергей Борода

Судя по всему, раскол в петербургском ресторанном сообществе был спровоцирован тем, что крупные ресторанные сети не устраивает позиция людей, призывающих к прямому конфликту с властями в вопросах, касающихся профилактики коронавирусной инфекции, в том числе QR-кодов.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт‑Петербурге Александра Абросимова, после введения требований о QR-кодах доходы рестораторов, а также кинотеатров резко упали. Это должно стать заботой властей, уточнил он.

«Моя позиция — при введении любых ограничений государству нужно компенсировать бизнесу падение доходов. Вакцинация — на благо человеку, но при этом QR-код — это ограничение для бизнеса. Органам власти необходимо помогать бизнесу, ведь если предприятия закрываются — это плохо для всех», — подчеркнул бизнес-омбудсмен в беседе с ФАН.

Отметим сразу: позиция редакции ФАН — строгое соблюдение противоэпидемических мер, в том числе вакцинация от COVID-19, а также разумное применение системы QR-кодов в полном соответствии с законом. Но эксперты отмечают, что в Петербурге эта мера носит, скорее, характер кампанейщины. Наблюдатели фиксируют большое количество довольно непоследовательных решений, которые не столько способствуют защите людей от инфекции, сколько провоцируют неразбериху и недовольство граждан и бизнеса.

В пятницу стало известно, что Правительство РФ отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения нижней палатой парламента.