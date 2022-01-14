Мужчина напал на девочку около школы в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 января. Мужчина повалил девочку в снег и, судя по всему, собирался изнасиловать в Невском районе Петербурга, сообщила очевидица происшествия Анна Журавлева.

Инцидент произошел на проспекте Пятилеток у школы № 639, сообщила изданию 78.ru Журавлева. Женщина отметила, что злоумышленник подошел к девочке сзади и пытался опустить ее на снег.

«Поняли, что это не папа, когда он начал стягивать колготки. Девочка достаточно взрослая, она высокая, может ответить, но она молчала. Она потом нам сказала, что она подумала, что это одноклассник, потому что схватил сзади», — заявила очевидица.

Женщина закричала, чтобы спугнуть насильника. Злоумышленник отстранился от ребенка, однако не стал убегать. Очевидица предположила, что мужчина психически нездоров. После инцидента он стал собирать мусор.

Мать усадила девочку в автомобиль и сняла нападавшего на видео. Местные жители не смогли задержать мужчину самостоятельно. Очевидица уточнила, что после звонка в экстренные службы злоумышленника «вроде, задержали».

Зверское нападение педофилов на ребенка произошло в Невском районе Северной столицы в сентябре. Злоумышленники накачали 15-летнюю девушку наркотиками и изнасиловали.