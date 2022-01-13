Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 21:59
21:46
Весь мир
Женева и Париж стали новыми очагами «Гаванского синдрома» в посольствах США
21:45
Видео
«Милонов-шоу». Что происходит в Казахстане?
21:36
Политика
Публицист Носиков: «Зачем мы нападаем на Украину»
21:31
Весь мир
Послы России и США в Ливии обсудили ситуацию в африканской стране
21:21
Политика
«Сброс хаоса»: почему Западу были выгодны беспорядки в Казахстане
21:19
Весь мир
Американист Дробницкий рассказал, возможен ли раскол Соединенных Штатов
21:14
Общество
На Западе разгорелся скандал из-за статьи о «нормальности» педофилии
21:09
Весь мир
Интернет-пользователи осудили ЭКОВАС за введение санкций против властей Мали
21:08
Происшествия
Полуголая девушка подралась с мужчиной на дороге в Екатеринбурге
21:08
Весь мир
Франция нарушила воздушные границы Мали
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Репутация туристической столицы Петербурга понесла большой ущерб в новогодние праздники

Общество
Репутация туристической столицы Петербурга понесла большой ущерб в новогодние праздники
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Новогодние праздники нанесли большой ущерб по репутации Санкт-Петербурга и показали неспособность города предоставить полноценный отдых иностранным туристам. Об этом в беседе с ФАН рассказала директор турфирмы «Петербургские традиции» Екатерина Паштетова.

По ее словам, неэффективная работа коммунальщиков по уборке снега нанесла сокрушительный удар по туристическому бизнесу Петербурга.

«Репутации города нанесен очень большой ущерб. Люди были не готовы к тому, что город настолько не убран, завален снегом. Только что закончились новогодние каникулы. У нас много конструктивных замечаний от наших туристов. В общем, печальная картина. Очень жаловались, что на улицах не убрано. Нам пришлось все до одной экскурсии сделать на автобусе. Люди даже не хотели выходить на остановках фотографироваться. На Васильевском острове, на Невском проспекте совершенно невозможно ходить. Только автобусами спасали положение со снегом и льдом. Просто страшно: сосульки висят, все завалено, под снегом лед. Все это не убирается», — сообщила директор турфирмы «Петербургские традиции».

Репутация туристической столицы Петербурга понесла большой ущерб в новогодние праздники
Федеральное агентство новостей /

Екатерина Паштетова также отметила, что особенно неприятные впечатления от посещения Северной столицы остались у гостей из-за рубежа.

«Наш клиент — человек с QR-кодом из дальних регионов: Владивостока, Приморского края. Они были очень недовольны. Многие люди нормально восприняли введение пропуска по QR-кодам в музеи и театры, но совершенно не нормально восприняли это в магазинах и ресторанах. С иностранными туристами вообще беда. Нет никакой согласованности по иностранцам. Тот же Эрмитаж, Русский музей принимают с ПЦР-тестами. Исаакиевский собор и Спас на Крови резко не принимают. Людям очень сложно объяснить, почему одни принимают, а другие нет», — пояснила собеседница ФАН.

Репутация туристической столицы Петербурга понесла большой ущерб в новогодние праздники
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение она подчеркнула, что, по ее впечатлениям, власти города совершенно не заботятся о том, какой урон имиджу в глазах туристов наносит такое непростое положение дел в городе.

«Нужно вести диалог с турфирмами. Мы все состоим в лиге туроператоров Санкт-Петербурга. Встречаемся, обсуждаем проблемы. Наше руководство выходит на власти города. Пока диалога нет. Нас никто не слышит. От нас отмахиваются руками. Губернатор говорит, что турпоток в Петербурге очень быстро восстанавливается. У меня такое впечатление, что город просто не нацелен на туристов. Туризм стал ему не нужен», — подытожила собеседница.

Ранее актер Андрей Ургант в беседе с ФАН выразил сожаление в связи с тем, что Санкт-Петербург теряет статус культурной и спортивной столицы России. По его словам, сложившаяся в городе ситуация может привести к волнениям в обществе.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Репутация туристической столицы Петербурга понесла большой ущерб в новогодние праздники
петербург снег туризм
Комментировать