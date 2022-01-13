Репутация туристической столицы Петербурга понесла большой ущерб в новогодние праздники

Новогодние праздники нанесли большой ущерб по репутации Санкт-Петербурга и показали неспособность города предоставить полноценный отдых иностранным туристам. Об этом в беседе с ФАН рассказала директор турфирмы «Петербургские традиции» Екатерина Паштетова.

По ее словам, неэффективная работа коммунальщиков по уборке снега нанесла сокрушительный удар по туристическому бизнесу Петербурга.

«Репутации города нанесен очень большой ущерб. Люди были не готовы к тому, что город настолько не убран, завален снегом. Только что закончились новогодние каникулы. У нас много конструктивных замечаний от наших туристов. В общем, печальная картина. Очень жаловались, что на улицах не убрано. Нам пришлось все до одной экскурсии сделать на автобусе. Люди даже не хотели выходить на остановках фотографироваться. На Васильевском острове, на Невском проспекте совершенно невозможно ходить. Только автобусами спасали положение со снегом и льдом. Просто страшно: сосульки висят, все завалено, под снегом лед. Все это не убирается», — сообщила директор турфирмы «Петербургские традиции».

Федеральное агентство новостей /

Екатерина Паштетова также отметила, что особенно неприятные впечатления от посещения Северной столицы остались у гостей из-за рубежа.

«Наш клиент — человек с QR-кодом из дальних регионов: Владивостока, Приморского края. Они были очень недовольны. Многие люди нормально восприняли введение пропуска по QR-кодам в музеи и театры, но совершенно не нормально восприняли это в магазинах и ресторанах. С иностранными туристами вообще беда. Нет никакой согласованности по иностранцам. Тот же Эрмитаж, Русский музей принимают с ПЦР-тестами. Исаакиевский собор и Спас на Крови резко не принимают. Людям очень сложно объяснить, почему одни принимают, а другие нет», — пояснила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение она подчеркнула, что, по ее впечатлениям, власти города совершенно не заботятся о том, какой урон имиджу в глазах туристов наносит такое непростое положение дел в городе.

«Нужно вести диалог с турфирмами. Мы все состоим в лиге туроператоров Санкт-Петербурга. Встречаемся, обсуждаем проблемы. Наше руководство выходит на власти города. Пока диалога нет. Нас никто не слышит. От нас отмахиваются руками. Губернатор говорит, что турпоток в Петербурге очень быстро восстанавливается. У меня такое впечатление, что город просто не нацелен на туристов. Туризм стал ему не нужен», — подытожила собеседница.

Ранее актер Андрей Ургант в беседе с ФАН выразил сожаление в связи с тем, что Санкт-Петербург теряет статус культурной и спортивной столицы России. По его словам, сложившаяся в городе ситуация может привести к волнениям в обществе.