Новый год прошел, а горы отходов остались: почему мусорная реформа в Петербурге началась с провала

О провальном старте мусорной реформы в Петербурге горожанам ежедневно напоминают контейнеры во дворах, заваленные горами отходов. И если в первых числах января петербуржцы оправдывали мусорный коллапс Новым годом, то теперь стало ясно, что праздничные каникулы здесь совсем ни при чем. Почему в новый год Петербург вошел с новыми проблемами и в чем просчитались городские власти, в беседе с ФАН рассказала эксперт экологического движения «Раздельный сбор» Анна Гаркуша.

«Мы считаем, что эту ситуацию можно было спрогнозировать, и мы ее прогнозировали. Связана она с тем, что старую налаженную систему сломали, а выстроить новую оказалось не так-то просто, и подойти к этому надо было с умом. К сожалению, когда надо быстро что-то сделать, с умом подойти к решению проблемы не получается. В то же время у Петербурга было три года, чтобы подготовиться к этой реформе, а готовиться начали только в последний момент, когда проделать такую колоссальную работу оказалось фактически невозможно», — подчеркнула собеседница ФАН.

Как объяснила эксперт, налаживание системы вывоза твердых бытовых отходов — это очень кропотливая работа. Когда региональный оператор проводил торги на услуги по транспортировке мусора, при формировании лотов он объединил три очень больших района Петербурга в один лот. Этот огромный лот каким-то образом достался компании, у этой компании нет возможности обслуживать такое огромное количество жилых домов, считает Гаркуша.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт также выразила недоумение относительно сроков фактического запуска мусорной реформы в Петербурге. По ее мнению, готовиться к реформе надо было заранее.

«В Ленобласти реформа начиналась поэтапно, а не сразу — бац, и все районы. А по одному району учились, тестировали, смотрели, что хорошо, что плохо, где не получается. Они входили в реформу полгода. Так и здесь — не обязательно было это делать с 1 января нового года. Подготовиться можно было заранее. Ведь что произошло в регионах: в каждом регионе, где реформа «внезапно» начиналась с 1 января, были серьезные проблемы. И у нас есть пример Ленобласти, которая пошла другим путем. Кстати, там также не стали внедрять двухпоточный раздельный сбор, а сразу перешли к многопоточному — они умеют делать выводы. Как видим, проанализировать все это можно было», — высказалась специалист.

vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Как рассказала Гаркуша, за три года, в течение которых за отходы отвечал комитет по благоустройству, ничего в этом направлении не делалось, а руководство города на это никак не реагировало. В итоге осталось мало времени, и решили по-быстрому соорудить «Невский экологический оператор» (НЭО). Но у регоператора, по факту, ничего нет — это просто юрлицо. Поэтому пока НЭО вошел в курс дела, пока со всеми договорился, время было упущено, что и привело к мусорному коллапсу, заключила она.

Ранее член общественного совета при Минприроды России Сергей Грибалев высказался о неготовности Петербурга к мусорной реформе. Он считает, что дело в «технической промашке» городских властей, которые не смогли выстроить переходную систему. Поэтому петербуржцам пока придется свыкнуться с видом переполненных мусорных контейнеров у себя во дворах.