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Стыдно за наш город: Барецкий выразил сочувствие петербуржцам из-за мусорных куч во дворах

Общество
Стыдно за наш город: Барецкий выразил сочувствие петербуржцам из-за мусорных куч во дворах
Невские Новости  / 

Дворы Санкт-Петербурга с 1 января внезапно потеряли свой прежний убранный вид. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

С начала 2022 года на территории Северной столицы стал работать единый региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов. Однако его наличие не помогло мусорной реформе стартовать так, как положено: едва ли не на следующее утро после боя кремлевских курантов петербуржцы начали жаловаться на горы мусора, обосновавшиеся возле их подъездов. Убирают их, по всей видимости, крайне редко.

«Стыдно за наш город»: Барецкий выразил сочувствие петербуржцам из-за мусорных куч во дворах
Невские Новости / Тильда Котлинская

«Я уже успел ощутить это на себе, — признался Барецкий. — Мы иногда приезжаем к родственникам людей, которых хороним, и, конечно же, видим, что творится у них во дворах. Разница между началом этого года и концом прошлого разительная: мешки валяются прямо на контейнерных площадках и в таком количестве, что людей становится жалко. Мало того, что болезни и смерть кругом, так еще и помойка теперь».

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов призвал власти Петербурга поскорее наладить работу по сбору мусора.

«Стыдно за наш город»: Барецкий выразил сочувствие петербуржцам из-за мусорных куч во дворах
Невские Новости / Сергей Борода

«Необходимые оргвыводы должны быть сделаны, — подчеркнул собеседник ФАН. — И чем скорее, тем лучше. А то совсем стыдно как-то за наш город. Культурная столица — а покрыта помоями с ног до головы. Жесть какая-то».

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов рассказал, как лично занимается уборкой снега на кладбищах.

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Все новости / Общество / Стыдно за наш город: Барецкий выразил сочувствие петербуржцам из-за мусорных куч во дворах
россия петербург мусор барецкий
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