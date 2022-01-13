«Стыдно за наш город»: Барецкий выразил сочувствие петербуржцам из-за мусорных куч во дворах

Дворы Санкт-Петербурга с 1 января внезапно потеряли свой прежний убранный вид. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

С начала 2022 года на территории Северной столицы стал работать единый региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов. Однако его наличие не помогло мусорной реформе стартовать так, как положено: едва ли не на следующее утро после боя кремлевских курантов петербуржцы начали жаловаться на горы мусора, обосновавшиеся возле их подъездов. Убирают их, по всей видимости, крайне редко.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«Я уже успел ощутить это на себе, — признался Барецкий. — Мы иногда приезжаем к родственникам людей, которых хороним, и, конечно же, видим, что творится у них во дворах. Разница между началом этого года и концом прошлого разительная: мешки валяются прямо на контейнерных площадках и в таком количестве, что людей становится жалко. Мало того, что болезни и смерть кругом, так еще и помойка теперь».

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов призвал власти Петербурга поскорее наладить работу по сбору мусора.

Невские Новости / Сергей Борода

«Необходимые оргвыводы должны быть сделаны, — подчеркнул собеседник ФАН. — И чем скорее, тем лучше. А то совсем стыдно как-то за наш город. Культурная столица — а покрыта помоями с ног до головы. Жесть какая-то».

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов рассказал, как лично занимается уборкой снега на кладбищах.