Километровые очереди в снегоплавильню: Петербург за 1,5 месяца так и не решил проблему с вывозом снега

Начавшееся потепление может обернуться коммунальным коллапсом для Петербурга, ведь в городе уже начали таять снежные горы, образовавшиеся из-за проблем с уборкой улиц. Подтопленные дороги и тротуары приносят множество неудобств водителям и пешеходам.

Вывозить кучи снега коммунальщики не спешат, в том числе и потому что снегоплавильных пунктов не хватает, а у тех, что есть, — ограниченные возможности. В группе одной из соцсетей появилось видео, где запечатлена километровая очередь из спецмашин у снегоплавильного пункта.

Prt Scr vk.com / Интересные события в Санкт-Петербурге

Глядя на эту картину, возмущенные петербуржцы не смогли удержаться от гневных комментариев. Например, Наталья Г. отметила, что в Москве проблем с утилизацией снега нет.

«Это то, с чего практически сразу начал [мэр Сергей] Собянин в Москве — строить несколько снегоплавильных станций. А здесь только обещания во всем. Каждый год: вот в этот сезон мы точно будем убирать город. Ага», —иронично написала петербурженка.

О том, что в Петербурге нет единого подхода к содержанию города в зимнее время и нет наказаний за безответственную работу, отметил и другой пользователь — Дмитрий А.

«Есть одна основная причина, из которой вытекают все остальные, — отсутствие реальных механизмов ответственности за весь этот бардак. Вот если бы каждый от дворника до губернатора персонально отвечал материально за каждый эпизод из-за плохой уборки перед пострадавшим, то снег научились бы убирать еще на подлете», — написал он.

Невские Новости /

Внес свою лепту в обсуждение снежной проблемы и Вадим Х. из Красносельского района:

«Сравнил улицу на Гражданке, где раньше жил. Посмотрел несколько зимних фото периода 70-80-х годов. Так вот. Улица убрана! Работали «хапуги» снегоуборочные. Сейчас хуже убрано. Это объективный взгляд».

Невские Новости / Тильда Котлинская

О том, что проблема с уборкой снега не надумана требовательными петербуржцами, доказал петербуржец Алексей М., который сравнил Северную столицу с другими регионами.

«Вы будете долго смеяться! Я проехал сегодня половину северной страны, страны озер, там снег чистят утром после снегопада или метели. Разметка желтая. И то местами. Возвращался по-западному Мурино. Слов нет. Просто мы этого достойны, раз мы выбрали себе… Как их назвать?» — высказался Алексей М.

Накануне экс-депутат Юрий Бочков назвал ситуацию с уборкой снега в Петербурге худшей за десятилетия. Снег не вывозится, а образовавшаяся на улицах и тротуарах гололедица лишила пожилых людей возможности выйти из дома.