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Куда исчез песок с улиц Петербурга: здоровью горожан угрожает гололед

Общество
Куда исчез песок с улиц Петербурга: здоровью горожан угрожает гололед
Невские Новости  /  Сергей Новоселов

Из-за неэффективной работы коммунальщиков петербуржцы страдают не только от гор неубранного снега в городе, но и от гололедицы. Такое мнение высказал художник-карикатурист, иллюстратор Виктор Богорад.

По его словам, службы, ответственные за уборку улиц Северной столицы, не проводят даже элементарные мероприятия, призванные обезопасить горожан, вышедших из дома.

«По-моему, катастрофа со снегом — гололедица везде. Куда дели песок? Непонятно. Неужели так сложно посыпать?» — посетовал художник.

Куда исчез песок с улиц Петербурга: здоровью горожан угрожает гололед
Невские Новости

Он подчеркнул, что неубранный лед представляет угрозу для петербуржцев всех возрастов, хотя, конечно же, в первую очередь он опасен для пожилых людей.

С ним трудно не согласиться. Если для молодого человека падение на скользком тротуаре чаще всего чревато ушибами и растяжениями, то представители старшего поколения рискуют получить переломы, а то и вовсе стать инвалидами.

Ранее в беседе с ФАН петербуржец рассказал о том, как после падения на скользком тротуаре отбил спину и провел новогодние праздники в кровати. Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в это время заявляет, что коммунальные службы активно убирают снег с улиц города.

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