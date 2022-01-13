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«На что идут налоги?»: водители возмущены гололедом и неубранным снегом на КАД

Общество
«На что идут налоги?»: водители возмущены гололедом и неубранным снегом на КАД
Федеральное агентство новостей  / 

В Петербурге первый день оттепели — на дорогах скользко и мокро. Особенно сложно петербургским водителям пришлось на КАД.

Снежные массы растаяли, превратившись в черное месиво, при этом создав эффект «грязной дымки». Этот фактор сделал видимость на дороге практически нулевой. Движение по КАД превратилось для петербургских автомобилистов в экзамен по экстремальному вождению.

Евгений К. за рулем 30 лет, но даже он отметил опасную и аварийную ситуацию на дороге.

«Буксуем и проваливаемся, так как на дороге КАД каша. Ехать невозможно. Весь неубранный снег, превратившись в кашу, поднялся вверх. Литры омывайки не дают толком очистить лобовое стекло — обзор нулевой. Из-за этого на дороге скорость замедлили до 70- 80 километров в час. В обычные дни разрешенная скорость движения составляет 110 километров в час, но сегодня она ограничена до 70. Ехал до работы сегодня вместо 40 минут 1,5 часа и все это время материл тех, кто допустил такую ситуацию на дороге», — отметил собеседник ФАН. 

Хуже всего на дороге пришлось новичкам. У петербурженки Ирины М. стаж всего три года. У нее переднеприводный седан. Автоледи отметила, что за утро, проведенное на КАД, она чуть не превратилась из брюнетки в блондинку — так сильно нервничала.

На что идут налоги?: водители возмущены гололедом и неубранным снегом на КАДе
2gis.ru /

«Первое и главное — сцепление колес с дорогой плохое, автомобиль хуже держит дорогу, постоянные заносы. На некоторых участках дороги мне вообще казалось, что моя машина не едет, а плывет, поскольку она не могла отталкивать воду в сторону. Если мне не изменяет память, то в автошколе нам говорили, что этот эффект называется аквапланирование. У меня авто не слушалось руля. И это очень страшно.

Реально испугалась сегодня. Выходит, что из-за нечеткой работы властей по уборке снега своими жизнями рискуют водители. Я, конечно, понимаю, что спасение утопающих — дело самих утопающих, но а как же налоги — деньги, которые мы исправно платим, чтобы элементарно эти дороги чистили», — возмутилась Ирина. М.

У петербуржца Виталия М. — внедорожник. Но даже ему на полноприводном и высоком авто передвигаться по КАД было сложно.

«Едешь себе спокойно по КАД, никого не трогаешь, а в тебя прилетает грязная лепеха, растекающаяся по всему лобовому стеклу. Да так, что автоматически теряешь контроль и не понимаешь — ты уже съехал на чужую полосу или еще на своей? Опасно все это очень. Тем более, что тормозной путь в снежную кашу на дороге — самый длинный, и даже автомобиль с ABS может стать неуправляемым. Раздражает, конечно, что на нашу безопасность всем плевать», — подчеркнул Виталий М.

На что идут налоги?: водители возмущены гололедом и неубранным снегом на КАДе
Невские Новости /

Накануне экс-депутат Юрий Бочков назвал ситуацию с уборкой снега в Петербурге худшей за десятилетия. Снег не вывозится, а образовавшаяся на улицах и тротуарах гололедица лишила пожилых людей возможности выйти из дома.

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Все новости / Общество / «На что идут налоги?»: водители возмущены гололедом и неубранным снегом на КАД
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