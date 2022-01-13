Мужчина с электрошокером напал на магазин техники в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 13 января. Мужчина кавказской национальности совершил налет на магазин электроники в Невском районе Петербурга. Он поживился несколькими десятками мобильных устройств.

Согласно имеющимся данным, внешность мужчины не привлекала к себе внимания. Он был одет в черное и носил медицинскую маску. Однако позже сотрудники увидели в его руке нож с выкидным лезвием и электрошокер.

Злоумышленник сразу объявил, что намерен совершить ограбление. Он прошел по залу, вытащил из стеллажей несколько смартфонов компании Apple и загрузил сумку устройствами «попроще». После этого он приказал сотрудникам вызывать полицию только через 10 минут после его ухода. При этом он угрожал новым налетом «других людей».

Недавно сотрудники правоохранительных органов задержали водителя такси по подозрению в ограблении пассажирки. По официальным данным, 37-летний гражданин Узбекистана похитил у девушки мобильный телефон и скрылся с места происшествия.