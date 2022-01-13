Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 09:35
09:32
Экономика
Курс доллара снизился по отношению к рублю на старте торгов Мосбиржи
09:32
Общество
Власти Челябинска отменили занятия для учеников младших классов из-за аномального мороза
09:29
Общество
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен на Дальнем Востоке
09:27
Политика
Генпрокурор Словакии Жилинка резко ответил критикам своей поездки в Россию
09:27
Происшествия
Авария с маршруткой под Саратовом унесла жизни троих человек
09:25
Происшествия
Анонимы «заминировали» ряд объектов в Красноярском крае
09:20
Общество
Военкор Сладков поделился воспоминаниями о ситуации на границе с Грузией в 2000 году
09:18
Общество
Мишустин поручил подготовить резерв коек в больницах на фоне распространения «Омикрона»
09:14
Общество
Кортнев поделился впечатлениями от посещения Губахи в Прикамье
09:12
Общество
Мишустин поручил Минздраву и регионам нарастить темпы тестирования из-за «Омикрона»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мужчина с электрошокером напал на магазин техники в Невском районе Петербурга

Происшествия
Мужчина с электрошокером напал на магазин техники в Невском районе Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 13 января. Мужчина кавказской национальности совершил налет на магазин электроники в Невском районе Петербурга. Он поживился несколькими десятками мобильных устройств.

Согласно имеющимся данным, внешность мужчины не привлекала к себе внимания. Он был одет в черное и носил медицинскую маску. Однако позже сотрудники увидели в его руке нож с выкидным лезвием и электрошокер.

Злоумышленник сразу объявил, что намерен совершить ограбление. Он прошел по залу, вытащил из стеллажей несколько смартфонов компании Apple и загрузил сумку устройствами «попроще». После этого он приказал сотрудникам вызывать полицию только через 10 минут после его ухода. При этом он угрожал новым налетом «других людей».

Недавно сотрудники правоохранительных органов задержали водителя такси по подозрению в ограблении пассажирки. По официальным данным, 37-летний гражданин Узбекистана похитил у девушки мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Мужчина с электрошокером напал на магазин техники в Невском районе Петербурга
петербург ограбление магазин
Комментировать