Петербуржец прикидывался женщиной для совращения детей в интернете

Санкт-Петербург, 13 января. Правоохранители установили личности двух жертв 20-летнего жителя Петербурга. Молодой человек зарегистрировался в соцсетях под женским именем и совращал несовершеннолетних.

Заявление в полицию поступило от жительниц Пензенской и Нижегородской областей. Первая женщина рассказала, что с ноября по декабрь 2018 года неизвестный под ником «Таня Набокова» совращал в интернете ее дочь, которой тогда было всего десять лет.

Жительница второго региона дала аналогичные показания, однако развратные действия в отношении ее дочери совершались в конце 2017 года. На тот момент девочке тоже было десять лет.

По подозрению задержан 20-летний петербуржец. Он уже находится под домашним арестом за преступление аналогичного характера.

В Ленинградской области предъявили обвинения местному жителю 1985 года рождения, который изнасиловал ребенка. Преступление было совершено еще десять лет назад в одном из домов Гатчины.