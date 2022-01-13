Петербург рискует вновь остаться без обещанных садов и парков

Санкт-Петербург, 13 января. Комитет по благоустройству Петербурга озвучил амбициозные планы на 2022 год. Однако на фоне невыполненных обещаний прошлых лет выглядит программа весьма сомнительно.

Председатель комитета Василий Пониделко и его замглавы Лариса Канунникова, выступая на пресс-конференции ТАСС, заявили, что в 2022 году Северная столица получит 40 новых общественных пространств для отдыха граждан. Но опыт прошлого года показывает, что зачастую администрация губернатора Петербурга Александра Беглова свои обещания не выполняет, а те проекты, которые сдаются, по итогу оказываются с рядом недочетов.

В планах властей провести реставрацию парка Героев-Пожарных, парка Авиаторов, сад Смольного собора, Любашинский сад и набережную реки Смоленки. Однако заняться озеленением Московского района Смольный обещал еще в 2020 году. В декабре прошлого года было принято решение перенести работы в парке Авиаторов на 2023 год. В результате порядок и чистоту в сквере наводят местные жители и журналисты «Невских Новостей».

К проблемам благоустройства города с начала 2022 года добавилась еще одна. Власти не смогли должным образом подготовиться к «мусорной реформе», что привело к печальным последствиям. Например, жителям Приморского района приходится лицезреть горы мусора, оставленные на дорогах. Многочисленные обращения и жалобы к администрации Беглова пока эффекта не возымели.