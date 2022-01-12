Дефицит машин для вывоза мусора привел к коллапсу в петербургских дворах

Санкт-Петербург, 12 января. Начало 2022 года запомнится многим петербуржцам горами мусора во дворах. Изменение правил вывоза бытовых отходов обернулось провалом «Невского экологического оператора», пишет «Политика сегодня».

Компания признала, что не справляется со взятыми на себя обязанностями. На этом фоне очень странно выглядит решение властей сократить во дворах количество мусорных баков. Как только оттуда уберут 20 тыс. контейнеров, положение еще больше усугубится.

«У него (НЭО. — Прим. ред.), видимо, у самого нет техники и оборудования, и он рассчитывал за счет субподрядчиков решить все проблемы. А субподрядчики забастовали. Не знаю, по какой причине. Сегодня в целом ряде районов не вывозится мусор, но не во всех: в Московском, я спрашивала людей, все чистится и вывозится, а вот в Приморском районе еще есть проблемы. Видимо, там новые контейнеры, а машин для вывоза этих контейнеров у нового оператора не оказалось», — рассуждала депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Елена Драпеко в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По ее словам, чтобы решить проблему вывоза мусора, Смольному потребуется помощь федерального центра. Парламентарий заверила, что городская администрация получит ее. Драпеко пообещала встретиться с местными чиновниками и разобраться, в чем была цель создания «Невского экологического оператора».

Невские Новости / Тильда Котлинская

За прошедшие сутки в Смольный поступило порядка 192 электронных жалоб на неубранный мусор. Также горожане обращаются на горячую линию, однако дозвониться туда тяжело. Люди приходят к выводу, что команда губернатора Александра Беглова не подготовилась должным образом к мусорной реформе.