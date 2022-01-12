Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 19:53
19:49
Весь мир
Власти Ирака арестовали более 20 высокопоставленных чиновников за финансовые махинации
19:49
Происшествия
Полицейские задержали владельца СТО с наркотиками на 14 млн рублей в Оренбурге
19:47
Спорт
Олимпийская чемпионка Дюамель призвала наказать Жулина за слова о небинарном фигуристке
19:47
Общество
Врачи советовали ведущему Зеленскому заняться здоровьем еще десять лет назад
19:44
Общество
Студия Warner Bros. потеряет 100 миллионов долларов из-за провала новой «Матрицы»
19:43
Происшествия
В Уфе инструктор автошколы получил условный срок за посредничество при передаче взятки
19:43
Весь мир
Правозащитники осудили власти Ливии и Евросоюз за массовый арест мигрантов
19:34
Экономика
Эксперт Волин указал на излишнее ограничение развития авиации в России
19:33
Общество
Дефицит машин для вывоза мусора привел к коллапсу в петербургских дворах
19:30
Общество
Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении рейсов Москва-Алма-Ата
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дефицит машин для вывоза мусора привел к коллапсу в петербургских дворах

Общество
Дефицит машин для вывоза мусора привел к коллапсу в петербургских дворах
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 12 января. Начало 2022 года запомнится многим петербуржцам горами мусора во дворах. Изменение правил вывоза бытовых отходов обернулось провалом «Невского экологического оператора», пишет «Политика сегодня».

Компания признала, что не справляется со взятыми на себя обязанностями. На этом фоне очень странно выглядит решение властей сократить во дворах количество мусорных баков. Как только оттуда уберут 20 тыс. контейнеров, положение еще больше усугубится.

«У него (НЭО. — Прим. ред.), видимо, у самого нет техники и оборудования, и он рассчитывал за счет субподрядчиков решить все проблемы. А субподрядчики забастовали. Не знаю, по какой причине. Сегодня в целом ряде районов не вывозится мусор, но не во всех: в Московском, я спрашивала людей, все чистится и вывозится, а вот в Приморском районе еще есть проблемы. Видимо, там новые контейнеры, а машин для вывоза этих контейнеров у нового оператора не оказалось», — рассуждала депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Елена Драпеко в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По ее словам, чтобы решить проблему вывоза мусора, Смольному потребуется помощь федерального центра. Парламентарий заверила, что городская администрация получит ее. Драпеко пообещала встретиться с местными чиновниками и разобраться, в чем была цель создания «Невского экологического оператора».

Дефицит машин для вывоза мусора привел к коллапсу в петербургских дворах
Невские Новости / Тильда Котлинская

За прошедшие сутки в Смольный поступило порядка 192 электронных жалоб на неубранный мусор. Также горожане обращаются на горячую линию, однако дозвониться туда тяжело. Люди приходят к выводу, что команда губернатора Александра Беглова не подготовилась должным образом к мусорной реформе.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дефицит машин для вывоза мусора привел к коллапсу в петербургских дворах
петербург мусор драпеко отходы мусорный коллапс
Комментировать