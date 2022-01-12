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Город уже много потерял: актер Ургант об утрате Петербургом статуса успешной спортивной столицы России

Общество
Город уже много потерял: актер Ургант об утрате Петербургом статуса успешной спортивной столицы России
pexels.com  /  Stanislav Kondratiev

Упадок Санкт-Петербурга станет победой тех сил, которые хотят, чтобы наша страна находилась в кризисе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант.

Собеседник издания выразил сожаление, что Петербург теряет статус успешной культурной и спортивной столицы России.

«Мне всегда грустно, когда этот город что-то теряет. Он многих потерял: художников, поэтов, писателей. Нельзя доводить дело до революции, гражданской войны. Нельзя! Это будет победа тех сил, которые хотят, чтобы наша страна была в упадке. Я не хочу, чтобы наша страна была в упадке. Я хочу, чтобы наша страна как была, так и оставалась самой лучшей, самой честной — самой-самой!» — сообщил артист.

Андрей Ургант также отметил, что жители Северной столицы тоже остро воспринимают проблемы своего города. По мнению актера, они могут привести к волнениям в обществе.

«В 1917 году, когда свергли самодержавие, проблем никаких не было. Просто пьяные люди с винтовками вышли и свергли самодержавие. Не хотелось бы доводить до этого. Был человек, который построил этот город. Думаю, у него таких проблем не было, потому что его приказы выполняли», — пояснил собеседник ФАН.

Город уже много потерял: актер Ургант об утрате Петербургом статуса успешной спортивной столицы России
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Кроме того, Ургант отметил, что, на его взгляд, одной из самых острых проблем в настоящее время стала неэффективная работа коммунальщиков по уборке снега и наледи в Петербурге.

«Я вижу людей, которые поскальзываются на гололедице на пешеходных дорожках, старушек, которые ломают себе шейку бедра, и молодежь тоже. Разве этому городу нужны калеки? Люди рассчитывают, что дорожки будут чистые, ходить можно будет без опаски. В основном люди получают мизерную зарплату, мизерную пенсию, но хотя бы на чистые тропинки они могут рассчитывать. Оказывается, и на это не могут! Это позор! Позор для города и всей страны!» — заключил телеведущий.

Ранее топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода в беседе с ФАН заявил, что в наступившем году Санкт-Петербургу будет непросто принимать на своей территории масштабные мероприятия. По его мнению, необходимо продолжать эффективное позиционирование города в качестве культурной и спортивной столицы России.

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петербург ургант спортивная столица
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