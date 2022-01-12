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Клиенты избили таксиста ради мобильного телефона в Красном Селе

  /   Обновлено: 12 января 2022 11:06
Происшествия
Клиенты избили таксиста ради мобильного телефона в Красном Селе
pixabay.com  /  Rene1905 / Olle August

Санкт-Петербург, 12 января. Полиция расследует кровавое ограбление таксиста, на которого напали его собственные клиенты в Красном Селе.

Потерпевший водитель обратился в правоохранительные органы и рассказал, что на него напали три мужчины, которых заинтересовал его мобильный телефон. Злоумышленники избили таксиста, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавший обратился в больницу с травмами средней степени тяжести. Очевидцы рассказали, что на брошенном автомобили были следы крови. Сотрудники полиции ищут преступников.

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