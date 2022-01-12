Руководитель аппарата петербургского ЗакСа Субботин попал под массовое сокращение

Санкт-Петербург, 12 января. Массовые сокращения штата проходят в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Вскоре свою должность оставит руководитель аппарата Мариинского дворца Михаил Субботин.

Дополнительно парламент Северной столицы покинут пресс-секретарь ЗакСа Елена Гаврищук и завхоз Алена Кукушкина. Кроме них сокращены будут и работники еще ряда управлений, передает 78.ru со ссылкой на источники. О реорганизации структуры управления в городском парламенте было объявлено в прошлом месяце.

В середине декабря ЗакС Петербурга одобрил увольнения представителей избиркома Аллы Егоровой и Дмитрия Краснянского. За одобрение заявлений каждого из выставивших свои кандидатуры членов горизбиркома высказались по 46 парламентариев.