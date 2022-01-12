«Никому дела нет»: петербуржцы продолжают травмироваться из-за неубранного снега и сосулек

В центре Петербурга ледяная глыба рухнула с дома №24 на Литейном проспекте. Об этом рассказали в сообществе «ВКонтакте» «Новости Санкт-Петербург». В результате происшествия пострадала 25-летняя девушка. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением доставили в больницу.
К сожалению, нынешней зимой это — не единственное сообщение о травмах жителей Северной столицы, полученных на улицах города. Из-за плохой уборки снега на обочинах дорог выросли огромные сугробы грязного снега, с крыш домов свисают ледяные сталактиты, а на тротуарах — гололед. Люди падают, получают травмы и винят во всем этом нынешнюю петербургскую власть.
«Питер впереди планеты всей по «неуборке». Ни кровли, ни дворы, ни дороги не чистятся. Ждем весну, так что еще пару месяцев будут такие сводки. Позорище какое, ни в одном городе такого безобразия нет», — восклицают пользователи Сети.
Халатность в работе коммунальных служб замечают в различных районах города. И если где-то снег убирают, то до конца дело почему-то не доводят.
«У нас расчистили. Теперь каток. Посыпать-то не считают нужным. Сосули висят прямо над подъездами. Никому дела нет», — отметила подписчица.
К сожалению, ситуация с уборкой снега в Петербурге год от года становится только хуже. Поэтому граждане выработали особую схему передвижения на тротуарах в зимнее время, словно ПДД. И юных петербуржцев смолоду учат этим правилам.
«Можно сколько угодно шуметь, но, если не убрано, о себе придется позаботиться самому. И да, по старой схеме: смотреть и под ноги, и наверх. Я с коляской тоже откатала там немало до поликлиники, по садам-школам моталась. Но обязательно учила детей смотреть не только под ноги. Ну не бананы у нас сверху падают, значит, нужно уметь в этой среде жить и поменьше психовать», — рекомендует уставшая от коммунального беспредела петербурженка.
Тем временем к волнениям петербуржцев из-за нечищеных дорог и гололеда прибавилось еще одно: Новый год пришел в город вместе с мусорной реформой. Уже с 1 января сбор и утилизацию твердых бытовых отходов взяла на себя компания «Невский экологический оператор», однако это явно не радует местных жителей.