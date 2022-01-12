«Никому дела нет»: петербуржцы продолжают травмироваться из-за неубранного снега и сосулек

В центре Петербурга ледяная глыба рухнула с дома №24 на Литейном проспекте. Об этом рассказали в сообществе «ВКонтакте» «Новости Санкт-Петербург». В результате происшествия пострадала 25-летняя девушка. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением доставили в больницу.

К сожалению, нынешней зимой это — не единственное сообщение о травмах жителей Северной столицы, полученных на улицах города. Из-за плохой уборки снега на обочинах дорог выросли огромные сугробы грязного снега, с крыш домов свисают ледяные сталактиты, а на тротуарах — гололед. Люди падают, получают травмы и винят во всем этом нынешнюю петербургскую власть.

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«Питер впереди планеты всей по «неуборке». Ни кровли, ни дворы, ни дороги не чистятся. Ждем весну, так что еще пару месяцев будут такие сводки. Позорище какое, ни в одном городе такого безобразия нет», — восклицают пользователи Сети.

Халатность в работе коммунальных служб замечают в различных районах города. И если где-то снег убирают, то до конца дело почему-то не доводят.

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«У нас расчистили. Теперь каток. Посыпать-то не считают нужным. Сосули висят прямо над подъездами. Никому дела нет», — отметила подписчица.

К сожалению, ситуация с уборкой снега в Петербурге год от года становится только хуже. Поэтому граждане выработали особую схему передвижения на тротуарах в зимнее время, словно ПДД. И юных петербуржцев смолоду учат этим правилам.

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«Можно сколько угодно шуметь, но, если не убрано, о себе придется позаботиться самому. И да, по старой схеме: смотреть и под ноги, и наверх. Я с коляской тоже откатала там немало до поликлиники, по садам-школам моталась. Но обязательно учила детей смотреть не только под ноги. Ну не бананы у нас сверху падают, значит, нужно уметь в этой среде жить и поменьше психовать», — рекомендует уставшая от коммунального беспредела петербурженка.

Тем временем к волнениям петербуржцев из-за нечищеных дорог и гололеда прибавилось еще одно: Новый год пришел в город вместе с мусорной реформой. Уже с 1 января сбор и утилизацию твердых бытовых отходов взяла на себя компания «Невский экологический оператор», однако это явно не радует местных жителей.