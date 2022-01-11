«Меня просто боялись»: Шугалей о проблемах на выборах в петербургский ЗакС

Санкт-Петербург, 11 января. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей стал человеком года в Санкт-Петербурге по версии издания «Аргументы и факты». В беседе с журналистами он рассказал, чем занимался после возвращения в родной город из Ливии.

На прошлых выборах в Законодательное собрание Петербурга Максим Шугалей баллотировался от партии «Родина». Однако, как известно, список кандидатов от партии был снят в преддверии голосования из-за якобы обнаруженных нарушений при сборе подписей.

«Сейчас наше законодательство устроено таким образом, что фактически участие в выборах превращается в своего рода "конкурс чистописания". Контролирующие органы проверяют собранные подписи на правильное оформление, смотрят за тем, как расставлены запятые, сверяют эти автографы по различным базам данных», — объяснил Шугалей.

Он указал, что понимает, почему «Родину» не допустили к голосованию. При этом конкретные имена социолог называть отказался. В то же время он заметил: если бы партия не была интересна избирателям, то ее кандидатов не проверяли бы столь тщательно.

politexpert.net / Евгений Зайцев

«После этого я решил выпустить такой альбом, чтобы напомнить чиновникам про ответственность за город», — объяснил глава ФЗНЦ.

Не так давно Максим Шугалей выпустил книгу «Утраченный Петербург». Поводом для ее издания стала долгожданная прогулка по знакомым с детства улицам. Однако впечатления были омрачены упадком, в котором находятся сотни исторических зданий в центре Северной столицы.

Он уточнил, что в книге нет домов, которые широко известны за пределами Петербурга и воспринимаются как символ города на Неве. Социолог собрал здания, формирующие неповторимый дух и образ Петербурга, однако сейчас постройки из-за безразличия администрации губернатора Александра Беглова к архитектурным ценностям находятся далеко не в лучшем состоянии.

«Мы не имеем права их утратить. Это наш долг перед прошлыми и будущими поколениями горожан. В первый альбом вошли оригинальные фотографии 160 зданий, и, мне кажется, они в полной мере отражают масштаб проблемы, небезразличной истинным патриотам города. Всего же таких зданий в Петербурге не менее 900, так что точно потребуется опубликовать продолжение книги. Будет второй том, а может быть, и еще больше», — подчеркнул ученый.

Невские Новости / Мурашова Кристина