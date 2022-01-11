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«Ходить невозможно»: гололед стал настоящим испытанием для петербуржцев
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«Ходить невозможно»: гололед стал настоящим испытанием для петербуржцев

Общество
«Ходить невозможно»: гололед стал настоящим испытанием для петербуржцев
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Жители Санкт-Петербурга пристыдили власти города за плохую уборку снега. Нынешняя зима с ее обильными осадками показала, насколько халатно администрация и коммунальные службы подготовились к снегопадам.

Судя по отчетам руководства города перед жителями, ежегодно Северная столица подходит к зиме стопроцентно подготовленной. Однако на деле петербуржцы наблюдают совершенно обратную ситуацию.

«Ходить невозможно»: гололед стал настоящим испытанием для петербуржцев
vk.com / Prt Scr

«Каждый год тратятся огромные средства, во всяком случае, говорят, что выделяются на покупку спецтехники. Где она? Предъявите жителям города. Видна иногда только в центре города. А остальная — на фазендах власть имущих или в карманах в денежном выражении. Как же стыдно должно быть перед гражданами и гостями города. Но совесть давно потеряна», — высказалась в Сети петербурженка.

Помимо снежных гор на обочинах дорог из-за периодической оттепели, жители культурной столицы страдают от гололедицы.

«Ходить невозможно»: гололед стал настоящим испытанием для петербуржцев
vk.com / Prt Scr

«Дороги — сплошной лед, ходить невозможно. Жалко стариков, детей, людей с переломами, которых можно наблюдать на улице. Я уж думала фотосессию начать делать — люди с загипсованными руками. Ужас! Каток — по всему городу», — отметила другая подписчица городского паблика «ВКонтакте».

Граждане также видят виновных в снежном коллапсе: в большинстве случаев это халатное отношение к городу его главы и безответственный подход в менеджменте.

«Ходить невозможно»: гололед стал настоящим испытанием для петербуржцев
vk.com / Prt Scr

«Да у нас каждую зиму эти рекорды, проблема лишь в том, что в этот раз Беглов окончательно на город забил, а люди в снегу утонули, гнать его уже пора, засиделся», — отметила петербурженка.

Как говорится, беда не приходит одна. Ранее к волнениям петербуржцев из-за нечищеных дорог и гололеда прибавилось еще одно: Новый год пришел в город вместе с мусорной реформой. Уже с 1 января сбор и утилизацию твердых бытовых отходов взяла на себя компания «Невский экологический оператор», однако это явно не радует местных жителей.

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