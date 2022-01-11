«Ходить невозможно»: гололед стал настоящим испытанием для петербуржцев

Жители Санкт-Петербурга пристыдили власти города за плохую уборку снега. Нынешняя зима с ее обильными осадками показала, насколько халатно администрация и коммунальные службы подготовились к снегопадам.
Судя по отчетам руководства города перед жителями, ежегодно Северная столица подходит к зиме стопроцентно подготовленной. Однако на деле петербуржцы наблюдают совершенно обратную ситуацию.
«Каждый год тратятся огромные средства, во всяком случае, говорят, что выделяются на покупку спецтехники. Где она? Предъявите жителям города. Видна иногда только в центре города. А остальная — на фазендах власть имущих или в карманах в денежном выражении. Как же стыдно должно быть перед гражданами и гостями города. Но совесть давно потеряна», — высказалась в Сети петербурженка.
Помимо снежных гор на обочинах дорог из-за периодической оттепели, жители культурной столицы страдают от гололедицы.
«Дороги — сплошной лед, ходить невозможно. Жалко стариков, детей, людей с переломами, которых можно наблюдать на улице. Я уж думала фотосессию начать делать — люди с загипсованными руками. Ужас! Каток — по всему городу», — отметила другая подписчица городского паблика «ВКонтакте».
Граждане также видят виновных в снежном коллапсе: в большинстве случаев это халатное отношение к городу его главы и безответственный подход в менеджменте.
«Да у нас каждую зиму эти рекорды, проблема лишь в том, что в этот раз Беглов окончательно на город забил, а люди в снегу утонули, гнать его уже пора, засиделся», — отметила петербурженка.
Как говорится, беда не приходит одна. Ранее к волнениям петербуржцев из-за нечищеных дорог и гололеда прибавилось еще одно: Новый год пришел в город вместе с мусорной реформой. Уже с 1 января сбор и утилизацию твердых бытовых отходов взяла на себя компания «Невский экологический оператор», однако это явно не радует местных жителей.