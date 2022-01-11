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Город завален отходами: петербуржцы оценили «успехи» мусорной реформы

Общество
Город завален отходами: петербуржцы оценили «успехи» мусорной реформы
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Вслед за снежным коллапсом в Санкт-Петербург пришел еще и мусорный. Жители Северной столицы с начала года отмечают безобразную работу единого регионального оператора по вывозу отходов. Кстати, именно с 1 января «Невский экологический оператор» пришел к своим обязанностям. Вот только, судя по жалобам горожан, обязанности выполняются не так, как хотелось бы.

Петербурженка Наталья отметила в Сети, что до прихода единого оператора борьба с мусором велась, но с нового года прекратилась.

Город завален отходами: петербуржцы оценили «успехи» мусорной реформы
vk.com / Prt Scr

«А по поводу реформ — вот, есть подтверждение. До мусорной реформы мусор вывозился регулярно, после ее проведения мусор перестали вывозить. Это — факт, и можно сколько угодно искать причины и оправдания, почему так получилось. Но по факту по всему городу завалены контейнерные площадки мусором, который не убрали», — высказалась женщина.

Также в Сети обращают внимание властей на безответственный подход к работе НЭО. Вывоз мусора, по мнению петербуржцев, можно назвать складированием.

«Это что за коллекция мусора? Только посмотрите! Для кого это все здесь состроили? Единый региональный оператор! А может, не единого надо, может, всей толпой им вывозить? Я не знаю даже. Это ладно, что зима минусовая, а таить начнет — мы этим дышать будем. Я в шоке», — возмущена петербурженка.

Наблюдая за всем происходящим во дворах, граждане то и дело приходят к выводу, что мусорная реформа проведена халатно.

Город завален отходами: петербуржцы оценили «успехи» мусорной реформы
vk.com / Prt Scr

«Нужно было тщательнее реформу готовить, а не тяп-ляп: за полтора месяца тендеры провести, деньги попилить — и все. Теперь выясняется, что техники не хватает, контейнеров тоже не хватает, а люди должны со свалками во дворе жить», — говорит петербуржец.

Ранее о ситуации со сбором отходов высказался блогер, урбанист Илья Варламов. По его мнению, состояние мусорных контейнерных площадок во дворах ряда городов РФ напоминает Средневековье.

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Все новости / Общество / Город завален отходами: петербуржцы оценили «успехи» мусорной реформы
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